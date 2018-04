Serie A Napoli-Udinese | dirige Calvarese Roma-Genoa | Pairetto

Serie A - gli arbitri della 33giornata : Fabbri per Crotone-Juventus - Napoli-Udinese a Calvarese : Con lo 0-0 arrivato nel derby di Roma tra i giallorossi di Di Francesco e la Lazio di Inzaghi è andata in archivio la 32giornata di Serie A. Vittoria sulla Sampdoria e allungo per la Juventus, che ha ...

Serie A - la Juventus spazza via la Sampdoria : 3-0 e +6 sul Napoli : Servirà probabilmente tempo per lenire la ferita di Madrid, ma vincere è sicuramente un'ottima medicina. E così la Juventus chiamata ad accantonare il post-Bernabeu si è rituffata nelle acque ...

Serie A - Juventus-Sampdoria 3-0 : bianconeri a +6 sul Napoli : Juventus-Sampdoria: cronaca, tabellino e statistiche Classifica Serie A Allegri:"Buffon è sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo"

Video Gol Milan-Napoli 0-0 : Highlights e Tabellino 33^giornata Serie A 15-04-2018 : Risultato Finale Milan-Napoli 0-0 : Cronaca e Video Gol 33° Giornata Serie A 15 Aprile 2018 Milan-Napoli 0-0. Termina cosi, in pareggio la sfida tra il Milan e il Napoli, un match pieno di colpi a sorpresa. Il Milan di Gattuso può ritenersi soddisfatta, il Napoli ha avuto molte occasioni da gol. I rossoneri ci provano e sfiorano 2 volte il gol con Kalinic, la punta croata spreca. Il Napoli non brilla con Mertens, sostituito al 66′ ...

Serie A - 32^ giornata : risultati e classifica. Milan-Napoli 0-0 - la Juventus può scappare. Scatto salvezza del Bologna : La Juventus ha la ghiotta occasione per allungare ulteriormente in testa alla Serie A. I bianconeri affronteranno la Sampdoria alle ore 18.00 e, in caso di vittoria, si porteranno a +6 sul Napoli. I partenopei sono infatti stati costretti al pareggio per 0-0 dal Milan a San Siro. Il Milan risulta pimpante in avvio di primo tempo ma la prima azione pericolosa è del Napoli è al 15′: Mertens viene liberato dal tacco di Insigne sulla giocata ...

