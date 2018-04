Serie A Il governo italiano come la Juventus in Champions?

Governo - Gelmini (FI) : “Veto su Berlusconi? Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale - nostri voti non sono di Serie B” : “Quando pone veti su Berlusconi il leader dei grillini Di Maio dimostra di avere scarsa cultura istituzionale : il presidente Berlusconi prende da decenni milioni di voti , e quelli che prende sono rispettabili come gli altri. Di Maio dimostra di non avere rispetto”. Lo ha detto Maria Stella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla camera, commentando l’annuncio di Luigi Di Maio che ha detto di voler proporre a Lega e Pd un ...

Prodi tira la volata a “Insieme” e sostiene Gentiloni : “Rappresenta la Serietà al governo” : Il sogno dell’Ulivo non è tramontato. Il progetto di tenere unite tutte le anime riformiste (anche quelle che hanno preso strade diverse) deve rimanere inalterato. E ogni mezzo per portare voti alla coalizione deve essere sfruttato. Nella sua Bologna Romano Prodi, dopo un’assenza durata nove anni, torna a parlare in un’assemblea politica per rilanc...