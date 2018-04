Serie A | gli arbitri della 33giornata | Fabbri per Crotone-Juventus | Napoli-Udinese a

Serie A Cagliari - scelto il progetto Sportium per il nuovo stadio : ... iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica , archistar che ha messo la sua firma sui progetti di stadi e arene in tutto il mondo. Tra i suoi lavori anche il nuovo ...

Serie A Cagliari - per il nuovo stadio scelto il progetto Sportium : ... iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica , archistar che ha messo la sua firma sui progetti di stadi e arene in tutto il mondo. Tra i suoi lavori anche il nuovo ...

Serie A - le migliori giocate della 32giornata : ... ma la sensibilità con cui si accorge dell'inserimento di Khedira e gli regala un pallone comodissimo da appoggiare in rete fa parte di quella categoria lì, una categoria troppo distante dal mondo in ...

Probabili formazioni/ Inter Cagliari : diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Cagliari: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia dell'anticipo di Serie A su moduli e titolari. Le scelte di Spalletti e Lopez(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 33° Giornata Serie A 2017/2018 : Turno infrasettimanale - chi schierare e chi evitare : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Torna di nuovo il campionato, il Turno infrasettimanale ci regalerà emozioni e bonus inaspettati. E come abitudine ecco l’appuntamento con la nostra guida: Consigli Fantacalcio. Siete pronti a schierare i vostri giocatori migliori? Andiamo con ordine, la 33° Giornata di Serie A ...

Video/ Bisceglie Reggina (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata) : Video Bisceglie Reggina (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita nella 35^ giornata di Serie C. Amaranto avanti con Sciamanna e Pasqualoni. (Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:58:00 GMT)

Probabili Formazioni Inter-Cagliari - 33° giornata Serie A 17/04/2018 : In questo articolo vi mostriamo le Probabili Formazioni di Inter-Cagliari, anticipo della trentatreesima giornata di Seria A. Le due squadre scenderanno in campo martedì 17 Aprile alle 20.45. L’Inter è ancora in lotta per la Champions, ma al momento fuori dalla competizione. Quinto posto, dopo il passo falso con il Torino e il pareggio con l’Atalanta. Ha bisogno di ottenere tre punti contro un avversario che si ritrova in ...

Pronostici Serie A 17-18 Aprile 2018 : Consigli Scommesse 33^ Giornata : Nemmeno il tempo di metabolizzare l’ultimo turno di campionato, che ci ha regalato poche ma significative vittorie (al contrario sono stati ben cinque gli 0-0, e soltanto 13 le reti messe a segno), che già si deve tornare in campo. Il 33esimo è l’ultimo turno infrasettimanale, che si apre martedì 17 con la sfida del Meazza tra Inter e Cagliari. Un occasione da sfruttare per i nerazzurri, che possono cosi metter pressione a Roma (impegnata ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Match point sfruttato al meglio» : Bologna - Il Bologna è salvo. Merito dei tre punti conquistati di fronte al Verona. Roberto Donadoni gonfia il petto: 'Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, interpretato nella maniera giusta. Era un ...

Serie A Spal - Semplici : «Voglia e mentalità giuste» : FIRENZE - "Affrontavamo la squadra più in forma del momento, noi eravamo un po' in difficoltà dal punto di vista della rosa e i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario" . Così il tecnico della ...

Serie A oggi (domenica 15 aprile) : tutti gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e diretta streaming : oggi domenica 15 aprile si completa la 32^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Si infiamma la lotta per lo scudetto con un nuovo duello a distanza tra Napoli e Juventus. I partenopei affronteranno il Milan a San Siro alle ore 15.00, i bianconeri replicheranno alle 18.00 contro la Sampdoria. Il turno sembra sorridere ai Campioni d’Italia ma la trasferta di Madrid potrebbe farsi sentire. Grande attesa per il derby della Capitale tra Lazio ...

Serie A Juventus - De Sciglio out : finale di stagione a rischio : TORINO - Il primo strascico di Madrid riguarda Mattia De Sciglio . La Juventus ha comunicato le condizioni del terzino, infortunatosi durante la sfida di Champions League contro il Real: "Gli esami ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Vittoria fondamentale. Ho visto coraggio» : "Non è stata una settimana facile - ha spiegato l'allenatore a Sky Sport - Venivamo da una sconfitta dura a Verona e ci siamo rialzati. Quando si giocano queste partite fondamentali per la salvezza ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Tre punti fondamentali per la salvezza» : La squadra di Lopez ha battuto 2-1 l'Udinese in rimonta, con un gol nel finale di Ceppitelli: " Non è stata una settimana facile - ha spiegato l'allenatore dei sardi ai microfoni di Sky Sport - ...