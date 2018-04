Serie A | Crotone-Juventus a Fabbri

Video/ Genoa Crotone (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Genoa Crotone (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida che si è giocata nella 32^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Sul gol del Genoa c'era un fallo» : GENOVA - Walter Zenga ha commentato con amarezza la sconfitta subita in casa del Genoa. Il tecnico del Crotone riconosce alcuni limiti dei suoi nel post gara: "In area di rigore ci siamo arrivati, le ...

Serie A Crotone - Zenga : «Ci è mancato solo il gol» : GENOVA - Il Crotone ha perso 1-0 l'importante scontro salvezza in casa del Genoa. A fine gara ecco le parole del tecnico dei calabresi Walter Zenga : "In area di rigore ci siamo arrivati, le occasioni ...

Serie A - Genoa-Crotone 1-0 : Bessa gol - Ballardini vicino alla salvezza : GENOVA - Seconda vittoria interna consecutiva per il Genoa che pur soffrendo a tratti riesce a sbrigare la pratica Crotone e allunga a +11 sulla salvezza. Al 18' la squadra di Ballardini culla per ...

Serie A 32esima giornata il Crotone regala il primo tempo al Genoa e subisce una pesante sconfitta in chiave salvezza : Genoa 1 Crotone 0 Marcatori: Bessa 27° Genoa (3-5-1-1): Perin, Rossettini, Spolli, Zukonovic, Lazovic (Pereira), Hiljemark, Bertolacci, Bessa(Cofie), Laxalt,

Serie A 32^ giornata : probabili formazioni. Cagliari-Udinese - sfida salvezza. In campo anche Genoa-Crotone : Serie A 32^ giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 32^ giornata di Serie A. Si partirà con Cagliari-Udinese. sfida salvezza alla Sardegna Arena. Sardi a caccia di tre punti fondamentali. In campo anche Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Chiuderà la giornata la sfida tra Atalanta-Inter. probabili formazioni Cagliari-Udinese, sabato 14 aprile ore 15:00 Cagliari (3-5-2): […] L'articolo Serie A 32^ giornata: probabili ...

Serie A Crotone - Zenga : «Genoa? Con Ballardini ha trovato solidità» : Crotone - "Affrontiamo un Genoa che gioca molto bene, si sa difendere bene, ha subito pochissimi gol soprattutto a Marassi. Da quando è arrivato Ballardini ha solidità, è una squadra pragmatica. Hanno ...

Probabili Formazioni Genoa-Crotone - Serie A 14-04-2018 : Serie A, Genoa-Crotone: analisi, pronostico e Probabili Formazioni della trentaduesima giornata di campionato. Gli uomini di Ballardini sono imbattuti da tre incontri; quelli di Zenga pensano alla salvezza. Genoa e Crotone si sfideranno al ”Ferraris” nella trentaduesima giornata di Serie A. La formazione guidata in panchina da Davide Ballardini, dodicesima a quota 35, ha pareggiato nell’ultimo turno contro la Sampdoria ...

Serie A Crotone - Zenga : «Spero che i miei siano pronti per il Genoa» : Crotone - "Affrontiamo un Genoa che gioca molto bene, si sa difendere bene, ha subito pochissimi gol soprattutto a Marassi. Da quando è arrivato Ballardini ha solidità, è una squadra pragmatica. Hanno ...

Biglietti Crotone-Juventus - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la trentatreesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Crotone e Juventus, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nella città calabrese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i pitagorici, a quota 27, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 41 i punti conquistati in trasferta dalla Juventus, grazie a 13 vittorie e due pareggi ...

Probabili Formazioni Genoa-Crotone - Serie A 14-04-2018 : Serie A, Genoa-Crotone: analisi, pronostico e Probabili Formazioni della trentaduesima giornata di campionato. Gli uomini di Ballardini sono imbattuti da tre incontri; quelli di Zenga pensano alla salvezza. Genoa e Crotone si sfideranno al ”Ferraris” nella trentaduesima giornata di Serie A. La formazione guidata in panchina da Davide Ballardini, dodicesima a quota 35, ha pareggiato nell’ultimo turno contro la Sampdoria ...

Serie A Crotone - Mandragora : «Conta solamente la salvezza» : Crotone - Genoa-Crotone è dietro l'angolo. Sarà una gara speciale per Mandragora , ex della sfida: 'Stiamo preparando bene la gara di Genova, con intensità e concentrazione. Sono cresciuto a Genova e ...

Serie A Crotone - Martella : «Dobbiamo continuare così fino a fine campionato» : Crotone - Per il Crotone un allenamento pomeridiano per prepararsi in vista della gara di sabato contro il Genoa , valevole per la 32ª giornata della Serie A Tim. Trotta , a causa di un lieve ...

Serie A Genoa - Biraschi out per il Crotone. Rientra Veloso : GENOVA - Torna in campo il Genoa nella settimana che conduce all'anticipo con il Crotone di sabato alle 18. La squadra si è radunata al Centro Signorini. I giocatori che non sono scesi in campo contro ...