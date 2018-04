Serie A Cagliari | per il nuovo stadio scelto il progetto Sportium

Probabili formazioni/ Inter Cagliari : diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Cagliari: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia dell'anticipo di Serie A su moduli e titolari. Le scelte di Spalletti e Lopez(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Probabili Formazioni Inter-Cagliari - 33° giornata Serie A 17/04/2018 : In questo articolo vi mostriamo le Probabili Formazioni di Inter-Cagliari, anticipo della trentatreesima giornata di Seria A. Le due squadre scenderanno in campo martedì 17 Aprile alle 20.45. L’Inter è ancora in lotta per la Champions, ma al momento fuori dalla competizione. Quinto posto, dopo il passo falso con il Torino e il pareggio con l’Atalanta. Ha bisogno di ottenere tre punti contro un avversario che si ritrova in ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Vittoria fondamentale. Ho visto coraggio» : "Non è stata una settimana facile - ha spiegato l'allenatore a Sky Sport - Venivamo da una sconfitta dura a Verona e ci siamo rialzati. Quando si giocano queste partite fondamentali per la salvezza ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Tre punti fondamentali per la salvezza» : La squadra di Lopez ha battuto 2-1 l'Udinese in rimonta, con un gol nel finale di Ceppitelli: " Non è stata una settimana facile - ha spiegato l'allenatore dei sardi ai microfoni di Sky Sport - ...

Serie A - Cagliari-Udinese 2-1 : apre Lasagna - Pavoletti e Ceppitelli ribaltano tutto : CAGLIARI - Prova del nove superata da Pavoletti ma non dall' Udinese che dopo otto ko di fila perde anche sul campo del Cagliari , facendosi riprendere dal bomber , non gol stagionale, dopo essere ...

Serie A - Cagliari-Udinese 2-1. Il tabellino : Cagliari-Udinese 2-1 , 1-1, MARCATORI Lasagna , U, al 10' p.t., Pavoletti , C, al 21' p.t., Ceppitelli , C, al 39' s.t. CAGLIARI , 3-5-2, Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, ...

Serie A Cagliari-Udinese - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : CAGLIARI - Oggi alle ore 15, Cagliari e Udinese si affrontano per la trentaduesima giornata di campionato. Non è ancora l'ultima spiaggia per nessuna delle due, ma di sicuro è un confronto che ...

Serie A 32^ giornata : probabili formazioni. Cagliari-Udinese - sfida salvezza. In campo anche Genoa-Crotone : Serie A 32^ giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 32^ giornata di Serie A. Si partirà con Cagliari-Udinese. sfida salvezza alla Sardegna Arena. Sardi a caccia di tre punti fondamentali. In campo anche Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Chiuderà la giornata la sfida tra Atalanta-Inter. probabili formazioni Cagliari-Udinese, sabato 14 aprile ore 15:00 Cagliari (3-5-2): […] L'articolo Serie A 32^ giornata: probabili ...

Serie A : Cagliari Udinese : Doppia seduta di allenamento per i rossoblù di Lopez in vista della partita di sabato alla Sardegna Arena contro l'Udinese , ore 15, . Pienamente recuperato Cigarini, è tornato parzialmente in gruppo ...

Serie A Cagliari - Personalizzato per Han. Cigarini C'è : Cagliari - Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. Regolarmente in gruppo Luca Cigarini , lavoro Personalizzato per Kwang-Song Han e Charalampos Lykogiannis , ...