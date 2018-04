Semplici | “Spal è maturata | pronti per corsa salvezza”

calcioweb.eu

: Fiorentina - @spalferrara : l’undici viola che scenderà in campo contro la squadra di Semplici Su Violachannel le… - acffiorentina : Fiorentina - @spalferrara : l’undici viola che scenderà in campo contro la squadra di Semplici Su Violachannel le… - calcio24mercato : SPAL, patron Colombarini: 'Semplici resta qui. Dove volete che vada?' - salvione : Serie A Spal, Semplici: «Questa squadra ha la maturità giusta» -

(Di lunedì 16 aprile 2018) “La squadra ha trovato la sua maturità migliorando, ora abbiamo una identità di gioco e una compattezza che ci ha permesso di trovare buoni risultati. Quando poi riesci a limitare i gol subiti e a fare risultati positivi lavorando nel migliore dei modi trovi la tranquillità necessaria per sviluppare il tuo calcio”. Una delle migliori difese tra le squadre che lottano per non retrocedere e la voglia di restare nella massima serie, sono queste le ricette dell’allenatore della Spal, Leonardo, per questa volata finale di 6 gare che diranno se il club ferrarese resterà ancora in Serie A nella prossima stagione. Con un ruolino di marcia di 2 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 7 gare, la Spal guarda con fiducia al turno infrasettimanale contro il Chievo diretto rivale per la salvezza. “Quello che mi preoccupa è che a livello di rosa siamo contati ma i ragazzi ...