Semplici | “mi auguro di restare a lungo alla Spal”

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Il mio contratto scade nel 2019, sono 3 anni che sto a Ferrara, sono legato a questi colori e a questo club, abbiamo fatto cose straordinarie tornando in A, miche questo percorso possa proseguire ancora a”. E’ la precisazione del tecnico della Spal, Leonardo, che ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1, esprime la sua volontà di proseguire il suo cammino con la formazione biancoazzurra in piena lotta per non retrocedere. (AdnKronos) L'articolo: “midisembra essere il primo su CalcioWeb.