Secondo un analista Red Dead Redemption 2 non supererà il successo di GTA 5

(Di lunedì 16 aprile 2018) Con oltre 90 milioni di unità vendute, Grand Theft Auto 5 è uno dei videogiochi dal maggiorcommerciale di tutti i tempi, non solo per Rockstar, ma anche per l'intero settore in generale. Proprio per questo,l'Doug Creutz di Cowen & Company, c'è una possibilità molto bassa che qualsiasi gioco Rockstarmai i risultati di GTA 5, ciò vale anche per l'attesissimo Red2.Parlando con Market Watch, l'afferma che "non c'è mai stato un gioco per console che abbia venduto così tante unità", di conseguenza Red2, molto probabilmente, non raggiungerà gli stessi traguardi commerciali."Questo non vuol dire che Rockstar non avrà altri grandi successi", afferma Creutz. "Ma un altro 'GTA V' non è probabile. Michael Jackson ha avuto un sacco di album di, ma ha avuto solo un 'Thriller'." Read more…