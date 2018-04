optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Sean Astin di Stranger Things, I Goonies e Il Signore degli Anelli ospite alla Festa dell’Unicorno 2018: tutti i dettagli… - LindaofNote : RT @OptiMagazine: Sean Astin di Stranger Things, I Goonies e Il Signore degli Anelli ospite alla Festa dell’Unicorno 2018: tutti i dettagli… - OptiMagazine : Sean Astin di Stranger Things, I Goonies e Il Signore degli Anelli ospite alla Festa dell’Unicorno 2018: tutti i de… - DestroyThisNerd : Sean Astin ospite nella prossima edizione della Festa dell'Unicorno 2018!! Noi ci saremo! #seanastin #vinci… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) A seconda di quando siete nati potreste conoscerlo comedide Ilde I. La notizia però non è certo il suo aver dato il volto ad alcuni dei personaggi più iconici per almeno tre decenni diversi, ma piuttosto il fatto che saràdella prossimadell'Unicorno a Vinci.L'annuncio è arrivato nella giornata di lunedì 16 aprile sulla pagina Facebook ufficiale delladell'Unicorno, che anche quest'anno si terrà come da tradizione nella cittadina in provincia di Firenze tra il 27 e il 29 luglio:sarà a Vinci il 28 e il 29 luglio, ovvero sabato e domenica.I dettagli sulla sua ospitata non sono ancora moltissimi: nell'unica comunicazione a riguardo si legge che "Sabato 28 e Domenica 29 luglio l'attore saluterà il pubblico di Vinci dal palco dell'area 'Fumetti e Follie'", e sarà disponibile ...