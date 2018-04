Se un algoritmo voterà al nostro posto – L’Istantanea di Antonello Caporale

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) Che sorpresa è la vita! Di giorno in giorno, di mese in mese, aumenta la capacità di decrittare, grazie a internet, i nostri gusti, le nostre preferenze, le nostre attività. Ognimovimento è geolocalizzato e non abbiamo scampo: ovunque andiamo c’è sempre Google a tenerci compagnia e a chiederci un parere, una foto, un urrà del ristorante, del tempio, della strada che abbiamo appena percorso. Grazie all’, questo virtuoso espediente statistico-matematico, ognipasso è catalogato, consegnato alla valutazione probabilistica dei nostri interessi e quelli dei nostri amici. Un ragazzo austriaco, Robert Gryn, gestisce il mucchio di dollari che gli investitori pubblicitari gli consegnano per carpire clienti su Facebook, profilando ciascuno di noi. Noi scriviamo: “Che bello è il mare” e sulla nostra pagina esce un resort o un’osteria, oppure un carretto siciliano. A seconda ...