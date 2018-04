Se i batteri buoni della pelle diventano nemici

vanityfair

(Di lunedì 16 aprile 2018) Una condizionepiù comune di quanto si pensi, la dermatite atopica è uno squilibrio del sistema di microrganismi, quelli, che vivono sullae che a questa sono indispensabili. Non a caso nel mondo cosmetico stanno aumentando i lanci di prodotti a base di probiotici (sì, come quelli che abbiamo sempre usato per l’intestino) che aiutano la microfloraa rafforzare le proprie difese naturali. I nostri piccoli ospiti, pare che per ogni centimetro quadrato ne viva un milione, sono un esercito che si occupadifesa immunitariae che se inizia a funzionare male genera diverse condizioni di fastidio, fino a patologie cutanee, come l’eczema atopico. Nei paesi industrializzati il problema colpisce per il 20% i bambini e per il 3% gli adulti, tra le celebrities Kerry Washington. E solo in Italia sono oltre 35mila i casi negli ...