Scuola | diplomati magistrali fuori dalle GaE | maxi ricorso in Cassazione per chiedere

Scuola - la protesta dei diplomati magistrali : “Torniamo precari dopo il contratto a tempo indeterminato” : La protesta degli insegnanti in corteo a Roma, dal ministero dell’Istruzione fino al Pantheon, per opporsi alla sentenza del Consiglio di Stato che riporta in seconda fascia (con contratto a tempo determinato) chi è entrato in ruolo (a tempo indeterminato) con diploma magistrale conseguito prima del 2001. L'articolo Scuola , la protesta dei diplomati magistrali : “Torniamo precari dopo il contratto a tempo indeterminato” ...

Azione Scuola non lascerà soli i diplomati magistrali e i laureati in SFP : Azione Scuola è una delle Associazioni più giovani nel panorama della tutela dei docenti precari. Essere giovani in questo caso vuol dire essere pronti e preparati alla battaglia quanto e più degli altri. Sin dai suoi esordi si è mostrata inflessibile sulla tutela dei diritti dei docenti garantita anche dalla carta costituzionale. Sconcertata per l’incredibile pronuncia […] L'articolo Azione Scuola non lascerà soli i diplomati magistrali e ...