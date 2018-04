Scoop de Le Iene | il bonus cultura per la festa dei cento giorni Franceschini

243 giorni di mutua - poi la candidano al Senato e guarisce : lo Scoop delle Iene Video : 243 giorni consecutivi di mutua, poi arriva la candidatura al Senato e tutto finisce. Rientra in servizio, prende ferie e per un mese tIene ogni giorno comizi in tutta la sua regione. Questo in sintesi il clamoroso scoop delle Iene, raccontato nella puntata di domenica 8 aprile dall'inviato Filippo Roma. Protagonista la neo senatrice del #movimento cinquestelle Vittoria Bogo Deledda, eletta in Sardegna. La donna è dirigente del settore Servizi ...

“È Nino”. Isola dei Famosi - lo Scoop è pazzesco. Manca poco alla fine del reality ma quel che si viene a sapere sul naufrago Formicola è impensabile. Ecco cosa salta fuori (proprio ora) : Isola dei Famosi, siamo agli sgoccioli: il reality sta per volgere a conclusione. Siamo alle ultime battute poi finalmente si scoprirà chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata piena zeppa di polemiche, colpi di scena, discussioni, litigi pesanti, abbandoni prima del tempo. Da quando, nella seconda puntata del reality è scoppiato il caso del canna-gate – Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana ...

Eleonora Pedron lascia Tommy Vee per un inviato de Le Iene : lo Scoop : Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono lasciati: un inviato de Le Iene prende il posto del deejay Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono lasciati ma a prendere il posto del deejay è già arrivato un altro uomo, un noto inviato del programma TV Le Iene. Lo scoop è stato riportato oggi dal settimanale […] L'articolo Eleonora Pedron lascia Tommy Vee per un inviato de Le Iene: lo scoop provIene da Gossip e Tv.

Scoop : “Una new entry a Le Iene - arriva ‘lei'”. No - non lo immaginate nemmeno. Bella - giovane e di talento - l’abbiamo conosciuta anni fa in tv. E ora - dicono - è pronta alla nuova sfida nel programma di Nadia Toffa - Ilary Blasi e tutti gli altri : Le Iene: c’è una new entry. A lanciare lo Scoop è Dagospia, che annuncia un nuovo arrivo nella popolare trasmissione ideata da Davide Parenti che, negli anni, ha visto sfilare moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo. Ma stavolta l’avventura professionale della ‘novellina’ in questione non riguarda il palco, sul quale si danno il cambio Ilary Blasi e Teo Mammuccari e Nadia Toffa, Andrea Agresti e Matteo ...