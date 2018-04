Sciopero | trasporto aereo | ecco le agitazioni dei prossimi giorni

Trasporto aereo - ENAV : 20 aprile Sciopero locale a Alghero : Teleborsa, - Il giorno 20 aprile è previsto uno sciopero locale sull'aeroporto di Alghero-Fertilia indetto dalle organizzazioni sindacali FIT-CISL e UIL Trasporti. Lo Comunica ENAV, precisando che ...

Oggi a Roma Sciopero del trasporto pubblico locale : Roma, 22 mar. , askanews, Oggi a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac , bus, ...

Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo : disagi a Roma - traffico regolare a Milano : Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico regolare a Milano Corse ridotte sulla metro A e B di Roma per lo Sciopero in corso in Atac.Code e traffico intenso sul Gra. Non si segnalano gravi disagi a Milano Continua a leggere L'articolo Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico regolare a Milano proviene da NewsGo.

Giovedì Sciopero trasporto pubblico : le fasce di garanzia per bus e metrò a Napoli : Trasporti fermi Giovedì 8 marzo: l'Unione Sindacale di Base , USB, ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore. L'eventuale interruzione dei servizi di trasporto pubblico nella città di ...

Autotrasporto - Sciopero dei camionisti : «Abbandonati davanti ai terminal» : Genova - 72 ore di sciopero dall'8 al 10 marzo sono state proclamate da Cgil, Cisl e Uil del comparto trasporti. Motivo - «La decisione è maturata a causa della grave situazione che vede numerosi ...