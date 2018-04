Sciopero trasporti aprile-maggio 2018 | calendario treni | autobus e aerei

Francia - Sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron : trasporti paralizzati e scontri durante la manifestazione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia . E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...

Martedì nero in Francia : Sciopero generale dei trasporti - : I sindacati protestano contro la soppressione delle assunzioni a statuto speciale e altri provvedimenti del Governo Macron. A fermarsi sono treni e aerei, coinvolti anche mezzi in arrivo verso l'...

Via Fani - imbrattata la lapide di Aldo Moro; Sciopero trasporti - chiuse metro e lunghe code sul Gra; Roma - a Pasqua aumentano prenotazione +... : Condanna unanime del mondo politico. sciopero trasporti , chiuse metro A E C: lunghe code SUL GRA Disagi nei trasporti a Roma per lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa Confail, Orsa e ...

Sciopero trasporti Roma - ferme le metropolitane A e C : disagi in città e lunghe code sul Grande Raccordo Anulare : Due linee della metropolitana chiuse e traffico in tilt a Roma. Lo Sciopero del trasporto pubblico locale proclamato da Orsa, Usb e Faisa Confail ha provocato lo stop alle linee A e C e la chiusura della ferrovia Roma-Lido e Termini-Centocelle. Attive, ma con possibili riduzioni di corse, la metropolitana B e la Roma-Viterbo. Sono possibili ripercussioni della mobilitazione anche sui bus. Lo stop ai mezzi pubblici Atac ha generato code in ...