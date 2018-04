SCIENZ@SCUOLA «Fare scienza» alla Secondaria di Primo Grado | un percorso di botanica

SCIENZ@SCUOLA/ «Fare SCIENZa» alla Secondaria di Primo Grado : rocce e minerali in un percorso teorico e pratico : Osservare, descrivere e classificare le rocce nella Secondaria di Primo Grado: un percorso di Geologia, anche sperimentale, per conoscere i componenti della crosta terrestre.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:05:00 GMT)

SCIENZ@SCUOLA/ Sorprese di inizio d’anno. «Fare SCIENZa» in lingua inglese alla Scuola Primaria : luci e ombre : CLIL per «Fare scienza» alla Scuola Primaria: semplificare, schematizzare, ridurre all’osso i contenuti, apprendere senza comprendere, a memoria. Ma almeno si impara la lingua?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:52:00 GMT)

Stereotipi : nei libri di scuola uomini cavalieri e SCIENZiati - donne casalinghe - maestre o streghe. E il Sole picchia la Luna : Bambine vanitose e servizievoli, bambini dispettosi e coraggiosi. Papà in poltrona a guardare la tv aspettando che la cena sia in tavola. Mamme casalinghe, intente a curare le piante e stirare. Quando lavorano fuori casa sono per lo più maestre. Ma abbondano anche le streghe, seguite da fate, regine e cameriere. Poi c’è il marito-Sole che insulta la moglie-Luna rea di non aver preparato la cena e le “scaglia in faccia” il ...

Scuola - le 16 "ragazze della SCIENZa" a Barcellona per saperne di più su robotica e realtà virtuale : Sono tornate da Barcellona con un ricco bagaglio di conoscenze sulle ultime novità nel campo della robotica e della realtà virtuale. Sono le sedici "ragazze della scienza" dell'Istituto comprensivo Panicale-Tavernelle-Paciano-Piegaro, appena rientrate dal loro nuovo viaggio Erasmus in Spagna , Catalogna, . Il recente scambio, avvenuto in occasione dello "Yomo ...

RLab - la SCIENZa a scuola : il mio robot balla il rock : In una media di Bari laboratori per imparare ad assemblare e programmare le 'macchine'. L’entusiasmo di prof e ragazzi. Scrivete a RLab@repubblica.it per...

