Scherma | Campionati Europei Under23 | doppietta azzurra nel fioretto Oro per Martina

(Di lunedì 16 aprile 2018) Seconda giornata aidiin corso di svolgimento a Yerevan e arrivano altre due medaglie per l’Italia. Dopo l’oro di Dario Cavaliere di ieri, risuona ancora l’inno di Mameli grazie al successo di Lucrezia Sinigalia nella prova difemminile. Una meravigliosasul podio, perchè Elisabetta Bianchin è di bronzo. Un vero e proprio dominio quella di Sinigalia che ha demolito in finale la romena Maria Boldor con il punteggio di 15-1 ed in precedenza aveva proprio sconfitto la compagna di squadra nel derby azzurro di semifinale per 15-8. Quasi un campionato italiano per la neo campionessa d’Europa Under 23, perchè anche nei quarti la mestrina aveva sconfitto in una sfida tricolore Erica Cipressa per 15-7. Eliminata al secondo turno, invece, Marta Ricci, che si è arresa all’ultima stoccata per 15-14 ...