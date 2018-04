Scambi al rialzo per Royal Caribbean Cruises

Scambi in forte rialzo per Gerresheimer : Ottima performance per la società di packaging , che Scambia in rialzo del 2,84%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più ...

Scambi in forte rialzo per Alaska Air : Brilla Alaska Air , che passa di mano con un aumento del 2,29%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alaska ...

Scambi in forte rialzo per Easyjet : Prepotente rialzo per Easyjet , che mostra una salita bruciante del 2,08% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Easyjet evidenzia un andamento più marcato ...

Borsa - in rialzo il controvalore degli Scambi dell'11/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,91 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,76 miliardi della seduta precedente. I ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli Scambi del 10/04/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, con un incremento del 15,04%, rispetto ai ...

Scambi in forte rialzo per STMicroelectronics : Effervescente l' azienda italo-francese di semiconduttori , che Scambia con una performance decisamente positiva del 2,35%. L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Scambi al rialzo per Cairo Communication : Scambia in profit Cairo Communication , che lievita dell'1,92%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cairo Communication più pronunciata ...

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli Scambi del 28/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,75 miliardi di euro, con un incremento del 22,25%, rispetto ai ...

Scambi in forte rialzo per Severn Trent : Grande giornata per Severn Trent , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,30%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal ...

Scambi in forte rialzo per Mattel : Effervescente il produttore statunitense di giocattoli , che Scambia con una performance decisamente positiva del 2,64%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mattel evidenzia un ...

Scambi al rialzo per Crown Castle International : Punta con decisione al rialzo la performance di Crown Castle International , con una variazione percentuale dell'1,96%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota ...

Scambi al rialzo per Nucor : Apprezzabile rialzo per Nucor , in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Scambi al rialzo per Humana : Seduta vivace oggi per Humana , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento,...