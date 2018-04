Sanità | infermiere aggredito | sconforto ma bisogna andare avanti

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – “. Il lavoro è questo, dobbiamo accettarlo. Ho avuto un momento di, ma poi quello che è successo si dimentica e si supera”. A parlare è Angelo Rocca, l’di 50 anninei giorni scorsi a Palermo da una guardia giurata per difendere la dottoressa che aveva preso in cura la figlia dell’uomo. Oggi dal pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, teatro degli ultimi episodi di violenza ai danni di operatori sanitari, si è svolto un sit-in di solidarietà organizzato dalla Cgil e dalla Fp Cgil di Palermo. “Queste scene si ripetono quotidianamente nei pronto soccorso – ha aggiunto Rocca – con i pazienti che attendono per ore e i parenti che vanno in escandescenza”. “C’è stato un tentativo di aggressione prima di alcuni operatori ...