Salvini | se vinco le regionali | ci sarà il governo Toti a Di Maio | «Berlusconi falso

Salvini : 'Se vinco le regionali - governo in 15 giorni' : ...ha parato di un "governo di transizione" sostenuto da tutti con la costituzione di una bicamerale per la legge elettorale e l'assettoistituzionale del Paese e il taglio dei costi della politica. "...

Silvio Berlusconi avverte Matteo Salvini : 'L'anno prossimo vinco io' : Non a ottobre. Ma l'anno prossimo. Dopo un governo istituzionale, del presidente o di unità nazionale che dir si voglia, che 'accompagni' l'Italia a nuove elezioni nella primavera 2019, quando si ...

I vincenti non convincono Mattarella. Che si prende altro tempo e mette alle strette Di Maio e Salvini : Dal Quirinale arriva un'altra fumata nera. Sperava, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che una settimana bastasse a convincere le forse politiche a trovare una soluzione e far nascere ...

Accordo tra Salvini e Di Maio : «Parlamento subito operativo». Il leader Lega : se vinco in Molise qualcuno scenda dal piedistallo : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Salvini duro su vincoli Eu e moneta. Stasera vertice con Berlusconi e Meloni : Da Strasburgo, nel suo ultimo giorno da europarlamentare, il leader leghista insiste su un esecutivo politico che attui il programma del suo partito, a costo di rivotare. Attacca i vincoli di bilancio ...

SONDAGGI GOVERNO ELEZIONI 2018/ Di Maio e Salvini : vincono sui social e sbancano le urne : SONDAGGI GOVERNO post-ELEZIONI 2018: quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:10:00 GMT)