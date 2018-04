Di Maio e Salvini ora le parole pesano : A sparare le nostre lontano dai riflettori del mondo reale, del mondo che decide, del mondo che ci raggira come vuole - il mondo che dovremmo prendere di petto, per controproporre formule alternative ...

Salvini : ora il M5S faccia di più. Di Maio : centrodestra dannoso : dal nostro inviato VERONA Vicini ma lontani. Tutti, a Vinitaly, riassunto d'Italia, dei suoi umori, delle sue aspettative, delle sue ebbrezze, gridano a Di Maio e a Salvini: «Fate il...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : frecciata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio (16 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: frecciata tra Salvini e Di Maio. Papa Francesco sulla crisi siriana. Distrugge 10 macchine e scappa lasciando l'amico in coma. (16 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 02:16:00 GMT)

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Luciano Canfora a Huffpost : "Salvini-Di Maio alleanza mostruosa" : C'è l'oggi anche in ciò che è successo ieri: "Il Movimento cinque stelle è figlio legittimo di Giorgio Napolitano, il quale, imponendo il governo Monti, e costringendo il Partito democratico di Bersani ad allearsi con Forza Italia, ha creato le premesse per un moto protestatario". Luciano Canfora aveva sedici anni quando suo padre, insegnante di storia e filosofia, gli mise in mano il libro di Albert Mathiez, La ...

Centrodestra ancora diviso - Salvini vs Berlusconi : Giudizi opposti sulla politica estera ma anche sul futuro governo, su Di Maio in primis. Si fa sempre più improbabile l'incontro oggi a Verona tra il segretario leghista e il leader del M5s -

Salvini accelera sul governo : “Mai col PD - Forza Italia e M5s ora la smettano con gli insulti” : Il leader della Lega parla di una accelerazione alla formazione del nuovo governo data dal'escalation in Siria e torna a rilanciare l'ipotesi di un governo del centrodestra con il supporto del MoVimento 5 Stelle.Continua a leggere

Salvini : "Ora basta con gli insulti Accelerare per il governo" : Dopo il secondo giro di consultazioni e le posizioni divergenti tra Forza Italia e Lega su una trattativa con il Movimento Cinque Stelle, arriva un appello da parte del leader della Lega, Matteo ...

Siria - Gentiloni : “No a escalation”. Salvini : “Pazzesco - fermatevi”. Ma Berlusconi : “Meglio tacere. Ora governo forte” : “Amicizia forte” con gli Stati Uniti e sostegno all’attacco in Siria. Ma l’operazione militare “non può e non deve essere l’inizio di una escalation, ma una spinta per i negoziati“. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parla dopo una telefonata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La questione Siriana, come già si era capito durante le consultazioni al Quirinale, cade sulla ...

Consultazioni : pressato dalle scadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi - forse non può” : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. L’analisi del secondo giro di consultazioni per il M5s la fa Alessandro Di Battista. A margine del Festival del giornalismo di Perugia, dove è stato invitato per un dibattito, parla del discorso del centrodestra dopo il colloquio con Sergio Mattarella e paragona il leader del Carroccio al cane dell’ex Cavaliere. “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca”, dice l’ex ...

