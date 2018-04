Guerra Di Maio- Salvini sulla Rai Il Fatto 'brucia' i nomi leghisti Travaglio alla guida del Tg1 grillino : Il Fatto Quotidiano apre questa mattina con l'"assalto" della Lega di Matteo Salvini al Tg1. Un lungo articolo per spiegare le mire del Carroccio sull'ammiraglia della televisione di Stato. Con tanto di nome, gradito agli ex padani... Segui su affaritaliani.it

Salvini : “Mai con il Pd”. E a Di Maio : “Rispetti gli elettori” : «Io dialogo con tutti, ma l’unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla. A Calenda dico, mamma mia! Un governo con chi ha approvato la Fornero o vuole gli immigrati che cosa potrebbe fare?». Così il leader della Lega boccia l’apertura del ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda a favore di un coinvolgimento del Pd nella formazi...

La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd : Le parole di Pierferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta: "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare". Sono in molti a pensare...

Di Maio - ultimatum a Salvini : intanto Calenda lancia una nuova idea in casa PD Video : Dopo il secondo giro di consultazioni [Video] andato di fatto a vuoto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è riservato qualche giorno per decidere le prossime mosse, quelle che con ogni probabilita' dovranno far uscire il Paese dalla fase di stallo che si sta vivendo in questo periodo, favorendo la formazione di un nuovo governo. In questo momento la favorita a ricevere il pre-incarico da parte del Capo dello Stato sembra