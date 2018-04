SALVINI | GOVERNO | CHIUDE A DI MAIO E CALENDA “Mai col Pd | M5s rispetti voto” | asse

SALVINI - governo possibile? C.destra-M5S : ANSA, - ROMA, 16 APR - "Con chi? I numeri del voto sono chiari e l'unico governo possibile e con un'ampia maggioranza è con il centrodestra ed i cinque stelle, se Di Maio e Berlusconi continuano a ...

Governo - è la settimana decisiva - ma tra Di Maio e SALVINI è ancora stallo : Sempre più difficile il dialogo tra Lega e Cinquestelle. Il leader leghista stronca ogni apertura al Pd e replica irritato ai veti del leader pentastellato 'Il centrodestra unito è stato premiato dal ...

SALVINI "Calenda? Mai col Pd. Di Maio rispetti voto"/ Governo - M5s-Lega lontani : rivolta dem contro Ministro : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: 'mai col Pd e il M5s rispetti il voto'. Leader Lega striglia Centrodestra: dem, 'Governo di tutti'.

SALVINI : no a un governo Monti bis con tutti dentro : Roma, 16 apr. , askanews, 'Sento che qualcuno vorrebbe rimettere in piedi un governo alla mo' della Mario Monti, tutti dentro per tirare a campare, per spennare gli italiani ed essere servi di ...

Governo - SALVINI : sono pronto - con persone di buon senso e volontà : Roma, 16 apr. , askanews, La Lega vuole 'creare un Governo a livello nazionale con persone di buon senso e di buona volontà', 'io ce l'ho pronto, sono pronto, sono tutt'altro che un genio ma ritengo ...

Calenda : "Pd in governo di transizione". SALVINI risponde picche : 10.58 - La risposta di Matteo Salvini alla proposta del ministro dello Sviluppo uscente Carlo Calenda di un governo Pd-Lega-Cinque Stelle arriva a stretto giro: "Io dialogo con tutti, ma l'unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla. Un governo con chi ha approvato la Fornero o vuole gli immigrati che cosa potrebbe fare?"Dal Molise, per sostenere il candidato Donato Toma alle imminenti elezioni regionali, Salvini ne ha anche per ...

Nuovo governo - SALVINI : "Mai con Pd - il M5s rispetti il voto" - : Il leader della Lega replica a Calenda che ha auspicato un esecutivo "di transizione": "Con i dem non si può fare nulla". Poi risponde alle parole di Di Maio che ha definito il centrodestra unito un ...

SALVINI : 5 Stelle rispettino voto. 'No' a governo alla Monti con tutti dentro per tirare a campare : "Come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso", dice il leader leghista. Il Pd intanto torna a ribadire: tocca a chi ha vinto sbloccare stallo

Governo - SALVINI : 'Mai col Pd. Di Maio sul centrodestra rispetti il voto' : ...ha parato di un "Governo di transizione" sostenuto da tutti con la costituzione di una bicamerale per la legge elettorale e l'assettoistituzionale del Paese e il taglio dei costi della politica. "...

Lega - SALVINI a Calenda : 'Nessun governo con il Pd' : "Io dialogo con tutti, ma l'unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, replicando al ministro uscente dello Sviluppo economico,...

Governo - l'accordo non passa dal Vinitaly : tra SALVINI e Di Maio niente cin-cin : Questa è la cronaca di un incontro mancato . Altro che 'patto dell'Amarone' tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , al massimo resta l'amaro in bocca per i cronisti e i curiosi che li seguono tra i padiglioni del ...

SALVINI e Di Maio - salta ‘patto del Vinitaly’/ Governo : Martina (Pd) - “M5s e Centrodestra in disfacimento” : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos Centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:20:00 GMT)