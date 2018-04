huffingtonpost

: “Luigi sta facendo il massimo, sta facendo quello che io avrei fatto”. Lo ha detto Alessandro Di Battista al… - fattoquotidiano : “Luigi sta facendo il massimo, sta facendo quello che io avrei fatto”. Lo ha detto Alessandro Di Battista al… - CatelliRossella : Salvini fa il duro con Trump: 'Rispettiamo le alleanze, ma non facciamo favori' - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Salvini fa il duro con Trump: 'Rispettiamo le alleanze, ma non facciamo favori' -

(Di lunedì 16 aprile 2018) "Noi siamo rispettosi delle, ma a chi ci chiedeeconomici e geopolitici rispondiamo: 'no grazie'". Così il leader della Lega Matteorisponde al cronista che gli chiede se un suo ipotetico futuro governo sarebbe disposto, come richiesto oggi da, a un impegno il Siria. "Noi non siamo il tipo di persone a cui citofonare dopo che tutto quanto è accaduto. Quando si decide di usare i missili - conclude- vorrei avere chiaro il perché"."Stiamo ancora spettando le motivazioni delle guerre in Libia e in Iraq delle quali stiamo ancora pagando le conseguenze. Prima di usare altri missili e altre bombe, che non sono mai intelligenti, vogliamo prima capire il perché. Se dobbiamo fare un favore economico o geopolitico a qualcuno, no grazie".Il leader leghista si trova oggi in Molise, dove si vota domenica prossima. "Se la Lega ...