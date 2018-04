Salvini | dal Vinitaly al McDonald' s Prima difende il Made in Italy | poi mangia un

Governo - l'accordo non passa dal Vinitaly : tra Salvini e Di Maio niente cin-cin : Questa è la cronaca di un incontro mancato . Altro che 'patto dell'Amarone' tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , al massimo resta l'amaro in bocca per i cronisti e i curiosi che li seguono tra i padiglioni del ...

Consultazioni : pressato dalle scadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Vittorio Feltri : 'Staffetta Salvini-Di Maio modo migliore per farci ridere dietro dal mondo' : Ci manca solo la staffetta per giungere all' apice del ridicolo. Due anni e mezzo di governo Di Maio e altri due anni e mezzo di governo Salvini. Un po' per uno fa male a nessuno, come si diceva all' ...

Matteo Salvini infastidito dallo show di Berlusconi al Quirinale : la dura nota della Lega : Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo con il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica in Parlamento. Le parole finali di Berlusconi oggi al Colle non rispecchiano la ...

Consultazioni - Salvini : centrodestra unito - premier indicato dalla Lega. Basta veti M5S. Berlusconi contro i 5 stelle. Di Maio : sinergia con la Lega - il capo di FI si faccia da parte : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Consultazioni - Salvini : centrodestra unito - premier indicato dalla Lega. Basta veti M5S. Berlusconi contro i 5 stelle. Di Maio : sinergia con la Lega - il capo di FI si faccia da parte : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Salvini : centrodestra unito e pronto a un governo di lunga durata guidato dalla Lega : Berlusconi al termine del comunicato congiunto letto da Salvini chiosa rivolto ai giornalisti: "Fate i bravi, sappiate distinguere chi è veramente democratico da chi non conosce l'abc della democrazia, sarebbe ora di dirlo a tutti gli italiani". Martina, Pd: basta con balletti e polemiche, italiani vogliono chiarezza. Chi ha vinto ha il dovere di dire cosa vuole fare

Consultazioni - Salvini : centrodestra unito - premier indicato dalla Lega. Basta veti M5S. Berlusconi contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Consultazioni - Salvini : centrodestra unito - premier indicato dalla Lega. Basta veti M5S. Berlusconi contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Consultazioni bis - Salvini : “Basta tattiche. Pronti a formare governo forte con premier indicato dalla Lega” : “Il centrodestra è pronto a farsi carico di questa responsabilità unitariamente, formando un governo forte e di lunga durata con un premier indicato dalla Lega”. Lo dice Matteo Salvini, parlando al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Se continuasse il gioco delle tattiche politiche e dei veti mentre gli italiani soffrono vuol dire che la richiesta di cambiamento emersa dalle elezioni del 4 marzo sarebbe disattesa. ...

Consultazioni Bis - la prima volta di Berlusconi da gregario. E al Quirinale fa di tutto per uscire dall’ombra di Salvini : Silvio Berlusconi proprio non ci riesce. Accanto a Matteo Salvini gesticola, annuisce, si agita, fa gesti, indica cose. Insomma, fa di tutto per rubare la scena al leader leghista (che per l’occasione è stato obbligato ad allacciarsi la giacca, proprio come vuole il credo Berlusconiano in tema di eleganza). La clip che raccoglie il meglio della sua mimica nella breve conferenza stampa al Colle è già un cult. L'articolo Consultazioni Bis, ...

Salvini : "Noi uniti - basta veti dal M5S" : 18.25 Il leader di FI, Berlusconi, al termine delle consultazioni del centrodestra al Quirinale, dà la parola a Salvini. "E' il nostro leader", afferma. E Salvini: a Mattarella abbiamo espresso "l'unità di intenti" della coalizione. C'è "una condivisione invidiabile". Ora "serve un governo che faccia cose". "Il centrodestra è pronto a farsi carico di questa responsabilità unitariamente, formando un governo forte e di lunga durata con un ...

Salvini-M5S - asse sulle Camere Di Maio : «Dal Pd risposte sbagliate Berlusconi deve lasciare ai giovani» : È una concezione allarmante quella secondo cui chi vince prende tutto tenendo fuori le minoranze anche quando queste, come nel caso del Pd, rappresentano la seconda forza politica del Paese. Salvini ...

Di Maio e Salvini separati dalla Siria. Al Colle gli M5s chiederanno tempo proponendo un "comitato scientifico" sul programma : Lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla Siria piomba sulle consultazioni. Le questioni internazionali impongono un'accelerazione nella formazione del nuovo governo e di questo Luigi Di Maio non può non tenerne conto, dal momento che è una questione che complica i già precari equilibri e segna ancor più le distanze tra chi, come M5s e Lega, sta provando a trovare la quadra. Il leader del Movimento 5 Stelle, ...