Salvini | da Regionali segnale nazionale

Governo : Sergio Mattarella aspetterà le regionali - poi incarico a Salvini-Di Maio : Da quattro a sei giorni. Ovvero la fine della settimana prossima o al massimo l'inizio di quella successiva ancora. E' l'ultimatum che il presidente Sergio Mattarella ha dato questa mattina alle forze ...

Tensioni da spareggi elettorale : Di Maio e Salvini in tour per le regionali - secondo giro consultazioni in fondo alla settimana e al buio : La pausa di riflessione del weekend, seguìta al primo giro di consultazioni dei partiti con Sergio Mattarella, non produce passi in avanti. buio pesto sul 'governo che verrà', mentre inizia la settimana del secondo giro di consultazioni. Tutto fermo, tanto che dal Colle ancora non hanno decidono quando inizia questo secondo round e non escludono di convocare i leader solo venerdì e sabato e non giovedì e ...

Sicilia : arresto Caputo - alle regionali si candidò con Salvini : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - alle elezioni regionali dello scorso autunno in Sicilia, Mario Caputo, l'avvocato 44enne arrestato all'alba di oggi per voto di scambio con il fratello, Salvino Caputo, ex deputato regionale all'Ars decaduto, si era candidato con la lista 'Fratelli d'Italia-Noi con Salv

Sicilia : arresto Caputo - alle regionali si candidò con Salvini : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – alle elezioni regionali dello scorso autunno in Sicilia, Mario Caputo, l’avvocato 44enne arrestato all’alba di oggi per voto di scambio con il fratello, Salvino Caputo, ex deputato regionale all’Ars decaduto, si era candidato con la lista ‘Fratelli d’Italia-Noi con Salvini’. “Ci credo molto, e mi sto impegnando come candidato di nuova generazione per cercare di portare ...

Reddito - Salvini apre e gioca la carta Regionali. I grillini : premier a noi : Giochi di specchi e di sponde. Messaggi in bottiglia e segnali di fumo, tipici di chi si annusa e ancora non ha deciso. Il M5S e la Lega sono ancora in una fase preliminare del dialogo che da ...

5Stelle e Lega trattano sul governo : Salvini gioca la carta delle regionali : Che ribadisce invece quella che è la politica dei due forni che sta tentando il M5s. 'Dialogo con tutte le forze politiche, a destra e a sinistra, nell'interesse del Paese, affinché si faccia un ...

Accordo di non belligeranza tra Di Maio e Salvini sui temi economici nell'attesa delle elezioni regionali : Non c'è terreno sul quale Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si lancino messaggi concilianti. Un po' continuano a sentirsi e un po' lavorano per loro i rispettivi ambasciatori. La trama è fittissima e la questione principale adesso è il Documento di economia e finanza su cui gli artefici dell'Accordo sulle presidenze delle Camere si muovono all'unisono. Ciò conferma quella facilità di rapporto con i 5 Stelle ...

Telefonata Berlusconi-Salvini su presidenze Camere e Regionali Fvg : Roma, 20 mar. , askanews, Telefonata questa mattina tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in vista del vertice di domani sera, al quale parteciperà anche Giorgia Meloni. Al centro del colloquio, la ...

Telefonata Berlusconi-Salvini su presidenze Camere e Regionali Fvg : Roma, 20 mar. , askanews, - Telefonata questa mattina tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in vista del vertice di domani sera, al quale parteciperà anche Giorgia Meloni. Al centro del colloquio, la ...

Accordo Lega-M5s? Maroni avverte Salvini : "A rischio le giunte Regionali" : Il matrimonio tra Lega e M5s? Non s'ha da fare, secondo l'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni. Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, Maroni ha lanciato un avvertimento al leader...

L'avvertimento di Maroni a Salvini : "Se fai il Governo con i 5 Stelle - a rischio le giunte regionali con Forza Italia" : "Tecnicamente" un Governo Lega-Cinque Stelle "è possibile con i numeri sì ma penso che sia una missione impossibile e non per chi comanda tra i due, ma per un'incompatibilità tra i due programmi e per le conseguenze che l'alleanza tra Lega e Cinque Stelle avrebbe sulla coalizione di centro destra. Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili: su questo c'è una insuperabile difficoltà nel ...

Eletti Lega - Regionali Lombardia 2018/ Seggi - nomi e voti : i candidati consiglieri di Salvini per Fontana : Eletti Lega: i risultati delle elezioni Regionali Lombardia 2018: Seggi e voti. I candidati leghisti, le ultime notizie e i precedenti del 2013: adesso quello di Salvini è il primo partito. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:28:00 GMT)