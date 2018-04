Salvini a Trump | niente favori

Siria : Salvini contro l'attacco - Berlusconi vorrebbe essere al fianco di Trump : USA, Inghilterra e Francia attaccano la Siria e il centrodestra italiano si divide. La politica estera della Lega di Salvini non sembra essere la stessa di Forza Italia e non è un bel segnale in vista della formazione di un presunto nuovo governo. Ieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato che rispetto ad una settimana fa non siano stati fatti passi avanti e il quadro rimane molto intricato. Salvini invita Silvio ...

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Salvini - alleati Usa - ma Trump problema : ANSA, - ROMA, 13 APR - "Condivido le scelte di Gentiloni. Mi permetto di dire che le sanzioni contro la Russia sono un'idiozia. Un presidente degli Stati Uniti che twitta sorridendo sul fatto che ...

Siria - Salvini sta con Putin : 'Alleati con Usa - ma Trump è un problema' : Matteo Salvini condivide la cautela di Gentiloni sulla Siria, ma dissente sulle sanzioni conto la Russia e definisce un problema il tweet sui missili intelligenti del presidente Usa Trump. Questo, in ...

Salvini : pericolosissimo minacciare uso missili - problema Trump : Milano, 11 apr. , askanews, 'Non è normale che Donald Trump, per la cui elezione sono stato peraltro contento, twitti come se nulla fosse, arrivano i missili'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo ...

Salvini vuole fermare la guerra di Trump : "Italia si opponga ai raid contro la Siria" : "Chiedo al presidente Gentiloni una presa di posizione netta dell'Italia contro ogni ulteriore e disastroso intervento militare in Siria". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, che in una...

DIPLOMATICI RUSSI ESPULSI - SPIA AVVELENATA/ Russia “rappresaglia contro Trump e May” : Salvini critica sanzioni : Caso Skripal, ESPULSIoni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA russa AVVELENATA in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:11:00 GMT)

CasaPound sostiene Salvini e la Corte rigetta il ricorso di Trump sui Dreamers. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Il Labour vuole un'unione doganale con l'Unione europea dopo la Brexit. Jeremy Corbyn , leader del partito, sta cercando di mettere sotto pressione il governo di Theresa May, che venerdì ...

Elezioni : Renzi - con Salvini finiamo come Trump che arma insegnanti : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “L’atteggiamento di Berlusconi è quello del partito popolare europeo della Merkel. Non ci piace, ma non è sicuramente l’atteggiamento della Lega di Salvini che non ha casa in Europa. Mi fa paura la cultura di Salvini, va respinta. Con lui finiamo come con Trump che vuole armare gli insegnanti”. Lo ha detto Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: ...

Elezioni : Renzi - Di Maio e Salvini non con me in Tv e poi da Trump e Putin? : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Mi colpiscono Di Maio e Salvini che avevano garantito la disponibilità” ad un confronto televisivo, “poi alla prova dei fatti hanno avuto paura. Mi domando: se tu vuoi fare il presidente del Consiglio, il premier, parlare con Trump, parlare con Putin, puoi avere paura di un confronto televisivo con un avversario?” Lo dice Matteo Renzi intervistato dal Tg5. “Penso che la Lega e i ...

Boldrini : Salvini pensi agli italiani - lui : metterò dazi come Trump Video : Si sfoga contro Matteo Salvini [Video] la presidentessa della camera Laura #Boldrini. Dopo il suo fantoccio bruciato da alcuni esponenti della Lega, la militante di Liberi e Uguali alza le barricate contro lo stesso #Salvini. Dal canto suo, il leader del carroccio è ampiamente impegnato nella campagna elettorale, e promette dazi in stile Trump. pensi agli italiani Il sunto del pensiero della terza carica dello stato, riguarda uno degli argomenti ...

Matteo Salvini - tra revisionismo storico - promesse (alla Trump) e fantapolitica Video : Molte volte, le provocazioni del leader della #Lega Nord, Matteo #Salvini, hanno ripagato in termini elettorali. Forse per questo il candidato premier dell’estrema destra si è lanciato in un’eccessiva dichiarazione sulle “molte cose” che il regime fascista fece per l’Italia, anche se “la persecuzione contro gli ebrei è stata una follia”. In un’intervista a Radio Capital, Salvini ha detto che è ovvio che il regime di Mussolini fece molte cose, ...

