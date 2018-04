Salvini a Di Maio | rispetta voto 4 marzo

La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd : Le parole di Pierferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta: "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare". Sono in molti a pensare... Segui su affaritaliani.it

Dopo il secondo giro di consultazioni [Video] andato di fatto a vuoto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è riservato qualche giorno per decidere le prossime mosse, quelle che con ogni probabilita' dovranno far uscire il Paese dalla fase di stallo che si sta vivendo in questo periodo, favorendo la formazione di un nuovo governo. In questo momento la favorita a ricevere il pre-incarico da parte del Capo dello Stato sembra ...

Salvini a Calenda 'Mai con il Pd'. E a Di Maio risponde 'Centrodestra un danno Rispetti il voto' : ROMA - Parla durante un tappa della campagna elettorale in Molise, Matteo Salvini . Stronca il ragionamento fatto dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda , in un'intervista su Repubblica ...

Le parole di Pierferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta: "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare".

Che bicchiere offrirei a Di Maio? "Uno Sforzato della Valtellina perche' si deve sforzare a fare qualcosa di piu'". Dopo un bagno di folla al Vinitaly, il leader della Lega Matteo Salvini si lascia è andare a un paio di battute sullo stato delle trattativ

Salvini : ora il M5S faccia di più. Di Maio : centrodestra dannoso : dal nostro inviato VERONA Vicini ma lontani. Tutti, a Vinitaly, riassunto d'Italia, dei suoi umori, delle sue aspettative, delle sue ebbrezze, gridano a Di Maio e a Salvini: 'Fate il governo insieme'. ...

Di Maio e Salvini ora le parole pesano : A sparare le nostre lontano dai riflettori del mondo reale, del mondo che decide, del mondo che ci raggira come vuole - il mondo che dovremmo prendere di petto, per controproporre formule alternative ...

Salvini-Di Maio - il vino non fa miracoli : Si tengono a distanza. Di alzare insieme i calici proprio non se ne parla. Al Vinitaly Di Maio e Salvini sono vicini eppure lontani. L'atteso faccia a faccia non si tiene. "Oggi non è previsto nessun ...

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini nel duello a distanza al Vinitaly : 'Il vino fa conoscere le nostre bellezze e dà un valore in più al nostro Paese in tutto il mondo ma e' anche una grande occasione per distendere gli animi, per vedersi, per parlare, per dialogare. È ...