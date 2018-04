Salvini | 5 Stelle rispettino voto ' No' a governo alla Monti con tutti dentro per tirare

La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd : Le parole di Pierferdinando Casini, senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta: "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare". Sono in molti a pensare... Segui su affaritaliani.it

La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd La svolta nelle parole di Casini : Le parole di Pierferdinando Casini , senatore ed ex presidente della Camera eletto con il Partito Democratico nel collegio di Bologna lo scorso 4 marzo, hanno segnato la svolta : "Le dichiarazioni di Di Maio sulla Siria sono molto responsabili e fanno ben sperare". Sono in molti a pensare... Segui su affaritaliani.it

Elezioni per mandare in pensione Berlusconi : Salvini e 5 stelle ora giocano la stessa carta : Al secondo giro di consultazioni dal Quirinale non arriva la svolta per formare un nuovo governo. Ci sono due veti contrapposti di M5S e Forza Italia che bloccano ogni trattativa tra le uniche formazioni che hanno i numeri per...