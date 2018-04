Salute mentale | frutta e verdura fresca per risultati migliori

La sicurezza degli operatori di Salute mentale : corso a Ragusa : La problematica è stata trattata nel corso di un percorso formativo organizzato nell'ambito del dipartimento di salute mentale

Per il compleanno di Chester Bennington la moglie lancia la campagna I Am The Change per la sensibilizzazione della Salute mentale : Il 20 marzo avrebbe dovuto celebrarsi il compleanno di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park scomparso lo scorso 20 luglio. Il cantante dei Linkin Park è stato trovato senza vita nella sua abitazione la scorsa estate: secondo l'autopsia effettuata sul corpo di Chester, la morte sarebbe avvenuta per impiccagione, in seguito a periodi di depressione. A otto mesi dalla scomparsa di Chester Bennington, un'iniziativa importante è stata ...

Minori con problemi di Salute mentale - Piero Ruzzante - LeU - : 'in 55 mila rischiano di essere abbandonati dalla 'migliore sanità al mondo'' : È questa la migliore sanità del mondo? " Così il Consigliere regionale Piero Ruzzante di Liberi e Uguali , che lunedì 12 marzo ha depositato un'interrogazione a risposta immediata chiedendo alla ...

Psichiatria : lo studio - luci e ombre su Salute mentale degli adolescenti : “La mancanza di integrazione e comunicazione tra gli operatori dello stesso ambito territoriale“, “la carenza servizi e strutture dedicate” e la “difficoltà a trovare personale con esperienza specifica“, “la solitudine delle famiglie con adolescenti con disagio, che andrebbero sostenute adeguatamente e valorizzate come risorsa“. E’ quanto emerge dallo studio presentato a Roma al convegno ...

Florida - Trump : “Affrontare la questione della Salute mentale per rendere sicure le scuole”. E non risponde sulle armi : Parla di tutto, ma non tocca mai il tema della vendita e dell’accesso facile alle armi. “Nessun bambino, nessun insegnante dovrebbe mai essere in pericolo in una scuola americana”, esordisce il presidente Donald Trump nel messaggio alla nazione dopo la strage nel liceo di Parkland. “Non siete soli, non sarete mai soli. La nostra nazione, con il cuore pieno di dolore, prega per le vittime e per le loro famiglie”, ...