Salute a rischio se ci si asciuga le mani con gli asciugamani elettrici

Smog : anche una breve esposizione al particolato mette a rischio la Salute dei bimbi : Lo Smog è estremamente dannoso per i più piccoli. anche il più breve aumento di presenza di particolato (Pm 2,5) nell’atmosfera, cioè delle particelle responsabili dell’inquinamento, grandi circa il 3% del diametro di un capello, è associato allo sviluppo di infezioni respiratorie acute nei bambini piccoli, secondo una nuova ricerca condotta da un team Usa dell’Intermountain Healthcare Medical Center, della Brigham Young ...

Protesi dentarie fasulle : grave rischio per la Salute - come tutelarsi : La salute dei denti è di fondamentale importanza per tutti: se non si cura bene l'igiene si possono diffondere delle infezioni dentarie medio-gravi. I dentisti consigliano dunque di effettuare una visita almeno un paio di volte durante il corso dell'anno. Dall'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica AIO arriva però un'allerta riguardo a dei prodotti odontoiatrici fasulli o costituiti da sostanze tossiche. Entrando nel dettaglio, si parla ...

Romina Power : "Rischio ripercussioni sulla Salute di Al Bano" : Dopo le parole di Al Bano a 'Storie italiane' e le voci di gossip sempre più insistenti su una rottura con Loredana Lecciso, interviene a gamba tesa Romina Power che con un post sui social difende il ...

Salute : l’attività fisica aiuta il cuore anche se si ha un alto rischio genetico di malattie cardiache : Mantenersi in forma, anche se si è nati con un alto rischio genetico di sviluppare malattie cardiache, aiuta a mantenere il cuore in Salute, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Stanford University School of Medicine. In uno dei più grandi studi osservazionali sull’attività fisica e le malattie cardiache, i ricercatori hanno esaminato i dati raccolti da quasi mezzo milione di persone nel database dell’UK Biobank. Hanno scoperto che le ...

Allarme Ministero della Salute. Decò richiama gelato al tiramisù : rischio per celiaci : Richiamo per rischio presenza allergeni nel gelato in vaschetta al tiramisù del marchio Decò. Glutine non dichiarato in etichetta.Continua a leggere

Elettrosmog - Codacons : “Ripetitori e cellulari causano il cancro - a rischio la Salute dei cittadini” : “Cronaca Milano e Nazionale: l’Istituto Ramazzini di Bologna – spiega in una nota il Codacons – ha concluso la ricerca relativa all’esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenze prodotte da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile. I risultati sono sconcertanti. Sono stati rilevati aumenti statistici significativi nell’incidenza di shwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, ...

Salute : Andi veneto su rischio radiazioni - apparecchi controllati ogni 2 anni : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) - “Gli apparecchi radiografici sono controllati con cadenza biennale da tecnici specializzati, che confermano regolarmente che gli apparecchi per radiografie endorali e gli ortopantomografi oggi in uso emettono pochissime radiazioni e i presidi utilizzati negli studi son

Spermatozoi : un calo mette a rischio fertilità e Salute maschile : Se gli Spermatozoi maschili sono pigri o presenti in una bassa concentrazione questo indicherebbe probabili rischi non solo dal punto di vista della fertilità, ma anche della salute generale del genere maschile. Uno studio coordinato dal Dottor Alberto Ferlin dell'università di Brescia avrebbe, inoltre, riscontrato una correlazione diretta con una maggiore probabilità di soffrire di problemi cardiovascolari, come pure di diabete ed ...

Salute - l’andrologo : “Fertilità a rischio per 7 giovani calciatori su 10” : Un trauma di gioco durante l’allenamento, gli esami del caso e poi la scoperta, scendendo più in profondità, di avere dei fattori di rischio andrologici che se non presi in tempo potrebbero portare all’infertilita. “Accade in 7 giovani calciatori su 10”, spiega all’AdnKronos Salute Gabriele Antonini, urologo-andrologo, promotore del convegno ‘La Lazio scende in campo per la prevenzione andrologica’, oggi ...

Virus Zika - donne infettate in gravidanza : 7% di rischio di avere un bimbo con problemi di Salute : Secondo uno studio coordinato dallo University Medical Center of Guadeloupe e pubblicato sul New England Journal of Medicine, le donne incinte che vengono infettate dal Virus Zika hanno un rischio del 7% di avere un bimbo con dei problemi di salute, come ad esempio la microcefalia. Gli esperti hanno seguito le gravidanze di 546 donne con un contagio confermato tra marzo e novembre 2016, residenti in Guiana Francese, Martinica, Guadalupe. Si è ...

Salute : il fumo mette a rischio anche l’udito : Un ampio studio, basato su dati di oltre 50mila persone seguite per otto anni, del Japan’s National Center for Global Health and Medicine, pubblicato su “Nicotine & Tobacco Research”, ha scoperto che fumare mette a rischio anche l’udito: la dipendenza è associata a una maggior probabilità di incorrere in ipoacusia, una diminuzione di percezione uditiva. La ricerca ha rilevato che anche tenendo conto di fattori tra cui ...

Salute : fumare aumenta il rischio di psicosi nei giovani : Una ricerca finlandese della Academy Research Fellow, pubblicata su Acta Psychiatrica Scandinavica, ha rilevato che fumare fa male anche al benessere della mente: in particolare, nei giovani il fumo aumenterebbe il rischio di psicosi rispetto ai non fumatori. “Si tratta di un vasto studio sulla popolazione generale, che mostra come fumare giornalmente e tanto siano collegati, in modo indipendente, al rischio di psicosi. Iniziare a fumare ...

Patate - il gravissimo rischio per la Salute : perché quando sono germogliate è meglio scartarle : Occhio alla patata, così buona e così comune. Ma in grado di essere potenzialmente molto dannosa per la nostra salute. Il tubero, infatti, contiene la solanina, una sostanza tossica che si trova anche nei peperoni e nei pomodori. Si tratta di una sostanza prodotta da questi ortaggi per difendersi da

Salute : rischio cuore - pareggio tra dieta vegetariana e mediterranea : Una dieta vegetariana che includa uova e latticini è efficace come una dieta mediterranea nel ridurre il rischio cardiovascolare. E’ il risultato di uno studio, realizzato da ricercatori dall’Università di Firenze e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, pubblicato su “Circulation”, rivista dell’Associazione Americana di Cardiologia (Aha). La ricerca è stata coordinata da Francesco Sofi, docente di Scienze ...