Salone del mobile | al via la 57esima edizione

Tutte le mostre pink del Salone del Mobile - : Per l'occasione sono state selezionate nuove creazioni pensate per celebrare il mondo femminile. Tra i molteplici elementi d'arredo in rosa, segnaliamo il tappeto tibetano in lana e seta annodato a ...

Milano - Salone del Mobile sotto scorta : in campo 800 vigili e pool contro gli abusivi : Centinaia di migliaia di visitatori in arrivo - l'anno scorso si sfiorò il mezzo milione di presenze tra Salone del Mobile in fiera a Rho-Pero e gli eventi diffusi in città -, Milano prende la forma ...

Design : Comune Milano adotta le installazioni del FuoriSalone : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio portale l’avviso pubblico per l’istituzione del primo registro degli 'Spazi diffusi del Design' e dell’elenco degli operatori privati disposti a donare oggetti e arredi di Design destinati ad essere collocati in maniera perm

15 ristoranti di design di Milano dove essere durante il Salone del Mobile : La capitale del design è (ora più che mai) anche la capitale del wine & food. Sarà che i due mondi sono meno autoreferenziali della moda, sarà che Expo 2015 è stato determinante in questo senso, sarà che quanti gravitano sotto la Madonnina sono notoriamente sensibili al mangiare fuori, sta di fatto che nella Milano dell’ultimo periodo non passa settimana senza l’apertura di uno o due locali, grandi e piccoli che siano. E il design sta ...

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del FuoriSalone (2) : (AdnKronos) - 'Installazioni di arredo urbano' invece è una esposizione del progetto vincitore della manifestazione 'Milan col couer in man!', ispirato all'amore della Citta' e delle sue istituzioni per il Design, realizzato dall'artista Stefano Rossetti. Poi, 'Design Competition' è una selezione di

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del FuoriSalone : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – “Per la prima volta Regione Lombardia aprirà i propri spazi istituzionali per promuovere i giovani talenti del settore e accogliere cinque iniziative del Fuorisalone, in occasione della Settimana del Mobile, che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 aprile”. Lo ha anticipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, sottolineando che “la prossima settimana arte e Design saranno ospiti ...

Gentiloni e Boccia inaugurano Salone del Mobile il 17 aprile : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - Saranno il presidente del consiglio uscente Paolo Gentiloni e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, accompagnati dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a inaugurare la 57esima edizione del Salone del Mobile

Milano - Atm potenzia metropolitana per il Salone del mobile : Milano, 13 apr. , askanews, Da martedì 17 a domenica 22 aprile le linee della metropolitana saranno potenziate per facilitare gli spostamenti dei visitatori del Salone Internazionale del mobile e del ...

Milano - Faberlab Design con Caporaso al Salone internazionale del Mobile : Lo stesso Faberlab, inoltre, sarà protagonista del FuoriSalone in zona K " all'interno di Isola Design District " dove è in programma tra l'altro Lovely Waste, evento dedicato all'economia circolare ...

Salone del Mobile - AD presenta il nuovo logo : AD, punto di riferimento mondiale per l’architettura e l’interior design, si presenta all’appuntamento del Salone Internazionale del Mobile di Milano con una novità: un logo più grande e condiviso da tutte le 10 edizioni internazionali del magazine (ultime in ordine di apparizione, Cina, India e Middle East). Il nuovo logo infatti sarà alto 62 mm rispetto ai precedenti 35 mm. e inserito nella foto di copertina. Quello che non ...