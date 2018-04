Salone del mobile 2018 | guida agli appuntamenti da non perdere al Fuorisalone

Cosa aspettarsi da questo Salone del Mobile : Come le aziende si stanno attrezzando per avvicinarsi a questo mondo? I social sicuramente hanno un'influenza. Non credo siano una spinta alla vendita, ma piuttosto dei suggeritori di scenari e ...

Salone della CSR : a Bologna una giornata per la sostenibilità : Milano, 16 apr. , askanews, Torna per il terzo anno a Bologna Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, il più importante evento in Italia sulla sostenibilità. Appuntamento il 18 aprile dalle 9:...

Milano - al via la 57esima edizione del Salone del Mobile - : L'evento internazionale, punto di riferimento nei settori di design e arredamento, si svolge a Rho Fiera dal 17 al 22 aprile. Sono più di 2mila gli espositori arrivati da tutto il mondo: idee ...

Mobile a Milano : l'auto è regina del FuoriSalone : Da quando il design è diventato protagonista assoluto del Salone del Mobile a Milano, le Case non perdono l'occasione per ribadire il ruolo fondamentale dello stesso nella progettazione dei modelli, ...

Milano - al via la 57esima edizione del Salone del Mobile : Milano, al via la 57esima edizione del Salone del Mobile L’evento internazionale, punto di riferimento nei settori di design e arredamento, si svolge a Rho Fiera dal 17 al 22 aprile. Sono più di 2mila gli espositori arrivati da tutto il mondo: idee innovative e creazioni artigianali per gli oltre 300mila visitatori ...

Salone del Mobile - 8 designer disegnano la redazione di Vogue : In occasione del Salone del Mobile e dell’uscita della nuova versione di Casa Vogue, Vogue Italia presenta “Life in Vogue”, un progetto che incoraggia una riflessione sul modo contemporaneo di vivere l’ufficio, un messaggio fedele all’approccio inclusivo che caratterizza il nuovo corso della testata. Emanuele Farneti, Direttore di Vogue Italia, ha invitato otto designer di rilevanza internazionale a interpretare con il loro stile ...

FuoriSalone : 6 cose da vedere della Design Week di Milano : Milano si prepara ad affrontare la settimana più vivace, artistica, caotica e variopinta dell’anno. Dal 17 al 22 aprile si celebra infatti l’edizione 2018 della Design Week, con il meglio dell’arredamento internazionale esposto alla Fiera di Rho per il Salone del Mobile e la città invasa dagli eventi del Fuorisalone. Presentazioni dei nuovi prodotti, cocktail party, opere di creatività e installazioni varie ed eventuali: sono ...

Salone del mobile 2018 - alla scoperta dei palazzi milanesi più belli aperti al pubblico : A Milano, dietro ai portoni dei palazzi storici si celano cortili dal fascino senza tempo e giardini inaspettati. Alcune di queste meraviglie solitamente nascoste si svelano per pochi giorni al pubblico in occasione del FuoriSalone 2018. Location fantastiche addobbate a festa da designer e aziende che ne valorizzano al massimo gli spazi e le peculiarità. Così la Design Week diventa un’occasione per andare alla scoperta di luoghi spesso ...

FuoriSalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo tropicale ...

Il Salone del Mobile al via : il 5% del Pil italiano è qui : I mobili più belli al mondo, le più belle cucine, gli elettrodomestici e i casalinghi più innovativi costituiscono quel sistema-casa che sta lievitando le sue vendite e la sua immagine in tutti i ...

Salone del Mobile Milano - martedì 17 aprile parte lo spettacolo del design : Oggetti e progetti; provocazioni , divertenti, e affari , consistenti, . É stato un weekend di preparazione per Milano, tra operai alle prese con strani allestimenti nelle piazze e degli showroom; e ...

Salone del mobile - al via la 57esima edizione : Torna la primavera a Milano. E torna anche l'appuntamento più importante al mondo per gli appassionati d'arredo e design. Sono attesi oltre 300mila visitatori tra professionisti del settore e semplici curiosi. Sì, perché il Salone del mobile, che quest'anno animerà la città ...

Tutte le mostre pink del Salone del Mobile - : Per l'occasione sono state selezionate nuove creazioni pensate per celebrare il mondo femminile. Tra i molteplici elementi d'arredo in rosa, segnaliamo il tappeto tibetano in lana e seta annodato a ...

Milano - Salone del Mobile sotto scorta : in campo 800 vigili e pool contro gli abusivi : Centinaia di migliaia di visitatori in arrivo - l'anno scorso si sfiorò il mezzo milione di presenze tra Salone del Mobile in fiera a Rho-Pero e gli eventi diffusi in città -, Milano prende la forma ...