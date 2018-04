Salerno | il padre del 18enne ucciso dall' amico | ' Assassino malvagio e senza scrupoli'

Corrado Lembo - un altro caso politico padre-figlio scuote Salerno. Il Csm avvia l'istruttoria sul procuratore capo : Di padre in figlio e, viceversa, di figlio in padre. In queste ore tutto si intreccia in quel di Salerno: un padre, nonché presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che invoca una "nuova resistenza" perché - sostiene - lui e i suoi figli, Piero (candidato alla Camera per il Pd), e Roberto (dimissionario assessore al Bilancio indagato per corruzione a seguito della videoinchiesta di Fanpage) sono "oggetto di ...