Russia | Telegram bloccata | segnalati disservizi

Telegram bloccato in Russia : non permette ai servizi segreti di spiare le conversazioni : Telegram ha oggi 200 milioni di utenti nel mondo ed è molto diffusa nel Paese. Il fondatore Durov: 'Il blocco è incostituzionale' La decisione di bloccare Telegram in Russia è 'anticostituzionale' e '...

Russia - al via il blocco di Telegram : 13.25 L'autorità russa per le telecomunicazioni ha iniziato le procedure per bloccare Telegram,l'app di messaggistica, in conformità con la sentenza di venerdì scorso.E' stato chiesto ai provider di telefonia di attuare il blocco e ad Apple e Google di rimuovere l'app dai loro negozi online. Gli utenti segnalano i primi disservizi. La colpa di Telegram è di non aver consegnato ai Servizi di sicurezza le chiavi per decrittare i messaggi degli ...

La Russia sta per bloccare Telegram : La minaccia era arrivata forte e chiara: se non ci fornite le chiavi di crittografia per accedere alle conversazioni degli utenti, vi buttiamo giù il servizio. Telegram però, non ci è stata a contravvenire alle proprie regole. Quindi ora, la Russia passa ai fatti. Una corte ha decretato che il servizio di messaggistica istantanea venga immediatamente bloccato in tutto il paese. Questo il risultato dei mesi di battaglia con il Roskomnadzor, ...

In Russia un tribunale ha deciso che Telegram dovrà essere bloccato : Un tribunale russo ha stabilito che in tutta la Russia deve essere bloccato l’accesso al servizio di messaggistica Telegram. La decisione è stata presa in risposta a un ricorso presentato dall’ente statale russo che si occupa di comunicazione, dopo che The post In Russia un tribunale ha deciso che Telegram dovrà essere bloccato appeared first on Il Post.

