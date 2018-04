Russia | mistero sulla morte del giornalista Maksim Borodin Caduto dal balcone | suicidio

Orrore e mistero in Russia : pescatore trova un sacco con 54 mani all’interno : La scoperta è stata fatta da un uomo vicino alla città di Khabarovsk, nell'Estremo Oriente russo. Non è ancora chiaro a chi appartengano gli arti, né il motivo per cui sono stati tagliati. Un caso che ricorda molto da vicino quelli dei piedi mozzati triovati sulle spiagge canadesi.Continua a leggere

Incidente aereo in Russia - mistero sulle cause : rinvenuti 1500 frammenti di corpi : Le cause dell’Incidente aereo verificatosi in Russia domenica rimangono ancora avvolte nel mistero: il Ministero delle situazioni di emergenza russo ha reso noto che sono stati trovati quasi 1500 frammenti di corpi nell’area dello schianto dell’Antonov An-148 nella regione di Mosca, e che le ricerche sono quasi terminate. Identificate tutte le persone a bordo del velivolo (65 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio). Oggi è ...