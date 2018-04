ilfattoquotidiano

: #Russia, giornalista muore cadendo dal balcone: indagava su mercenari - SkyTG24 : #Russia, giornalista muore cadendo dal balcone: indagava su mercenari - giornalettismo : Aumenta l'ombra lunga delle morti sospette di giornalisti in #Russia - Cascavel47 : Russia, giornalista muore cadendo dal balcone: indagava sui mercenari in Siria -

(Di lunedì 16 aprile 2018) È giallo sulla morte di Maksim Borodin,russo di 32 anni che stava indagando sul ritrovamento di cadaveri didi Mosca in. L’uomo, caduto giovedì daldel suo appartamento al quinto piano di Ekaterinburg, negli Urali, non ha mai ripreso conoscenza ed è morto domenica a causa delle ferite. La polizia segue ufficialmente la pista del suicidio: “È improbabile che questa storia sia di natura criminale”, ha affermato il portavoce della polizia della regione russa di Sverdlovsk, aggiungendo che la porta dell’appartamento di Borodin era chiusa dall’interno e non c’è traccia di entrata forzata. Ma Polina Rumyantseva, la direttrice del giornale dove lavorava Borodin, il Novy Den, ha detto di non credere al suicidio e l’organizzazione Reporter senza frontiere ha parlato di “circostanze sospette”. A marzo Borodin aveva scritto ...