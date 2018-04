: #Forlì: il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori alla lapide che ricorda l’agguato terroristico in cui… - Quirinale : #Forlì: il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori alla lapide che ricorda l’agguato terroristico in cui… - Quirinale : #Forlì, #Mattarella: Impegno nella società e nella vita politica di #Ruffilli, persona di cui era difficile non avv… - marcodimaio : Oggi a #Forli e #Meldola accoglieremo il presidente #Mattarella: un onore e un orgoglio averlo nella nostra terra p… -

"L'insegnamento principale di Robertoviene dalla sualimpida, generosa,agli", ha detto il presidentericordando a Forlì il professore e senatore dc impegnato in progetti di riforme istituzionali,ucciso 30 anni fa dalle BR. Nel ricordarne "l'impegno nel riversare nel concreto quanto studiava",ha spiegato che "secondo il disegno della nostra Costituzione lapolitica non si esaurisce nell'attività del Parlamento,del governo" ma "in tantiluoghi e punti di incontro",(Di lunedì 16 aprile 2018)