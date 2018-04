huffingtonpost

: Si torna in aula per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Nel processo d’appello bis sul caso… - fattoquotidiano : Si torna in aula per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Nel processo d’appello bis sul caso… - HuffPostItalia : Ruby bis, il procuratore generale chiede la conferma delle condanne per Minetti e Fede: 'Donne 'merce' per il Cav' - gigisko : RT @HuffPostItalia: Ruby bis, il procuratore generale chiede la conferma delle condanne per Minetti e Fede: 'Donne 'merce' per il Cav' http… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto di condannare a 4 anni e 10 mesi Emilioe a 3 anni Nicolenel nuovo processo d'appello nato dall'inchiestabis. Sono le stesseinflitte nel precedente processo di secondo grado che era stato annullato con rinvio dalla Cassazione nel novembre del 2014. Gli 'ermellini' avevano sostenuto che nelle motivazioni a quel verdetto ci fosse "un vuoto motivazionale" sostenendo che la Corte non avesse spiegato "in concreto" le condotte contestata agli imputati nonostante "la meticolosita' con la quale si e' soffermata sui concetti generali in tema di prostituzione, induzione e favoreggiamento".Le ragazze portate ad Arcore servivano "per far stare tranquillo e mettere di buon umore Silvio Berlusconi eaveva il ben preciso scopo di farle prostituire per mantenere la sua posizione di direttore del tg4 e l'autorevolezza e i ...