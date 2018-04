Royal Baby 3 | maschio o femmina | nomi possibili e quando nascerà

Kate Middleton : il principe William si sarebbe fatto scappare il sesso del terzo Royal Baby : Mancherebbe pochissimo alla nascita del terzo figlio di Kate Middleton e del principe William: il termine della gravidanza sarebbe previsto in questo mese di aprile e al Saint Mary’s Hospital è già tutto predisposto per il lieto evento. [arc id=”a5f199bb-e7fe-4378-b5ad-aa655356028d”] Come consuetudine, il sesso del terzogenito verrà rivelato solo una volta che sarà nato, ma sembra che il papà si sia fatto sfuggire un mega ...

Con questa frase il principe William potrebbe aver rivelato il sesso del Royal Baby numero 3 : Come era stato anche per George e Charlotte, anche per l'arrivo del royal baby numero tre i genitori sveleranno il sesso solo al momento della nascita. William, però, potrebbe essersi involontariamente tradito, lasciando intendere alla stampa che si tratterà di un maschietto. Secondo quanto riportato da People, sarebbe accaduto dopo la partita dell'Aston Villa, la squadra di calcio preferita dal reale. Al termine dell'incontro, nel ...

“William si è tradito!”. A pochi giorni dal parto la rivelazione. Il sesso del terzo Royal Baby è ancora un segreto per tutti. O almeno - lo era. Avete saputo cosa ha detto il duca di Cambridge? Una bomba. E i sudditi - ovviamente - sono impazziti : Il terzo royal baby è ormai vicinissimo manca davvero poco al parto di Kate. Non sappiamo quale dovrebbe essere la data presunta del parto perché non è mai stato detto, quel che è certo è che entro il 30 aprile il pargolo sarà nato. Non si sa neanche se sarà maschio o femmina perché Kate e William hanno deciso di mantenere il segreto… Intanto, alla Lingo Wing, cioè l’area privata dell’ospedale dove Kate Middleton partorirà – il St. Mary’s ...

E se il terzo Royal Baby fosse maschio? : Ufficialmente William d’Inghilterra e la moglie Kate non conoscono il sesso del terzogenito, la cui nascita è prevista a giorni, ma una frase del duca di Cambridge ha messo la pulce nell’orecchio agli osservatori reali, ormai sempre più convinti che in arrivo ci sia un principino. LEGGI ANCHEKate Middleton, il parto si avvicina L’episodio rivelatore, o presunto tale, è avvenuto nel corso dell’ultima partita ...

Kate Middleton : il terzo Royal Baby sta per nascere - ecco l’indizio : Quando il principe Harry e Meghan Markle hanno fissato la data del Royal Wedding per il prossimo 19 maggio, tra i motivi della scelta era stato indicato anche il fatto che, per quel giorno, Kate Middleton avrebbe già dato alla luce il terzogenito. E in effetti la gravidanza della Duchessa di Cambridge sarebbe già ora agli sgoccioli: c’è chi ha notato un indizio che non lascia dubbi. Te lo raccontiamo nel video! [arc ...

Kate Milddleton : sta per nascere il terzo 'Royal baby'? : In Gran Bretagna è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia che porterà alla nascita del terzogenito dei Duchi di Cambridge, William e Kate. L'indizio principale, che conferma che la gravidanza della duchessa è agli sgoccioli, è l'affissione del divieto di sosta per le automobili, nella strada che conduce all'ospedale St. Mary’s Hospital, dove Kate Middleton ha dato alla luce il suoi primi due figli, George e Charlotte e dove hanno emesso ...

Royal Baby : ecco cosa lascia pensare che il parto sia vicino : C'è chi ritiene che il piccolo verrà al mondo il 29 aprile , in occasione dell'anniversario di matrimonio dei suoi genitori e chi sostiene che non nascerà oltre il 15 . Secondo altri, poi il Royal ...

Royal Baby : la principessa Charlotte farà un passo importante per il femminismo quando nascerà il terzogenito : Il principe William e Kate Middleton stanno aspettando il terzo figlio, che dovrebbe nascere entro fine aprile. Se il neonato sarà un maschietto, cosa cambierà nella linea di successione al trono per la principessa Charlotte? Proprio qui sta la novità: per la piccola… non cambierà proprio niente! E così sarà, per la prima volta nella storia, il membro femminile della Royal Family che non verrà spinto indietro nella linea di successione ...

"Vietato parcheggiare all'ospedale". Al St.Mary's di Londra è in arrivo il Royal baby : Un'insegna, ubicata all'esterno del St.Mary's Hospital, nel pieno centro di Londra, recita: "Vietato parcheggiare". Un segnale più che evidente del fatto che il terzogenito di William e Kate è in arrivo. La duchessa di Cambridge è entrata nelle ultime giornate di gravidanza e il piccolo, quinto nella linea al trono britannico, potrebbe nascere a breve.L'ospedale è lo stesso dove sono nati i fratelli, il principe ...

Kate Middleton - parto in vista : tutto pronto per il terzo Royal Baby : Kate Middleton: il pancione fashion al ricevimento di Buckingham Palace - LEGGI Heathcliff O'Malley/Daily Telegr Era il settembre 2017 quando un tweet di Kensington Palace rivelava al mondo la terza ...

Royal Baby numero 3 - Kate ha già partorito? «Transenne davanti all'ospedale» : Royal Baby numero tre, ci siamo quasi: da giorni si vocifera che sia arrivato il momento, per Kate Middleton, di dare alla luce il suo terzo figlio con William, dopo i piccoli George e...

Gb : scatta il conto alla rovescia per la nascita del terzo Royal baby : ... da oggi è severamente vietato parcheggiare di fronte alla Lindo Wing, il reparto privato del St Mary's Hospital di Paddington a Londra dove la Duchessa di Cambridge a giorni metterà al mondo il suo ...

Terzo Royal Baby in arrivo. L’indizio che “tradisce”. Kate Middleton sta per partorire e il gossip è letteralmente impazzito. Nessun annuncio né indiscrezione ma quel che è successo fuori dall’ospedale non lascia spazio ai dubbi : Il Terzo royal baby è in arrivo. O è già arrivato? Sarà maschio o femmina? Veramente Kate e Williams ancora non lo sanno oppure tengono la sorpresa per tutti noi? E chi lo sa… quel che si sa, però, è che il parto è molto vicino. Come lo sappiamo? Di fronte al St Mary’s Hospital, cioè l’ospedale dove Kate darà alla luce il Terzo bebè, questa mattina, sono stati messi dei cartelli di divieto di sosta. Il gossip, neanche a dirlo, si è scatenato. A ...

Tutto quello che c’è da sapere sul «Royal baby» numero tre : Era il settembre 2017 quando un tweet di Kensington Palace rivelò al mondo la terza gravidanza di Kate Middleton. L’annuncio arrivò come al solito in anticipo, per giustificare le future assenze della moglie di William dagli obblighi reali a causa delle forti nausee mattutine, un classico – ahilei – di ogni sua gravidanza. Recuperate le forze, poi, la duchessa di Cambdridge ha preso parte a ogni tipo di evento fino al nono ...