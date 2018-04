Rotondi ' Con me i grillini parlano bene di Berlusconi'

Rotondi "Di Battista su Berlusconi? In privato lo stima"/ Video : “Silvio è l'unica sponda per Mattarella” : Di Battista attacca Berlusconi e Salvini, Di Maio spiazzato: irritazione e stupore in casa 5 Stelle. Rotondi interviene e rivela un retroscena: "In privato lo stima"(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:03:00 GMT)

Alessandro Di Battista smascherato da Gianfranco Rotondi : 'Altro che veto - sapete cosa mi dice in privato su Silvio Berlusconi?' : ' Luigi Di Maio perché mette il veto su Silvio Berlusconi?' , si chiede Gianfranco Rotondi, leader di Rivoluzione cristiana, durante la puntata di Agorà , su Raitre. E svela che 'in realtà', i ...

Accordo M5S-Lega - Rotondi : 'Il Governo è già pronto - con tutti i ministri' Video : Il 4 marzo scorso ha segnato un momento decisivo nella storia del nostro Paese, ma anche un momento di difficolta' governativa. Nessun partito o coalizione è riuscito ad ottenere una maggioranza per poter governare autonomamente, così per forza di cose dovranno accordarsi. Il M5S e la Lega sono i partiti considerati vincitori dalle urne e più rappresentativi, saranno dunque Di Maio e #salvini a dover trovare un Accordo per poi presentarsi dal ...

Centrodestra : Rotondi - oggi 27 marzo - prevedo ancora impegno lungo Berlusconi : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “oggi è il 27 marzo e inizia il venticinquesimo anno dalla vittoria di Berlusconi del ’94, praticamente le nozze d’argento degli italiani con Silvio. prevedo un impegno ancora lungo di Berlusconi a dispetto delle prefiche impegnate in salmi sul suo declino politico”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione cristiana.“Fui il primo democristiano ad aprire a Silvio ...

DIETRO LE QUINTE/ Rotondi - FI - : la Lega non farà il Governo con M5s senza di noi : Berlusconi dà il via libera al capo della Lega: 'Toccherà a Salvini provarci'. Ma non si dà per vinto e intende sfidare Salvini alle europee 2019.

Governo : Rotondi - per noi meglio parli solo Berlusconi : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Gianfranco Rotondi riunirà domani la Direzione di Rivoluzione cristiana, ma a porte chiuse e senza la presenza della stampa. “Vogliamo riflettere -spiega- con serietà e riservatezza. La situazione del Paese è gravissima e in questo momento le parole fanno danno. Per tutti noi è bene che parli solo Silvio Berlusconi”. L'articolo Governo: Rotondi, per noi meglio parli solo Berlusconi sembra essere il ...