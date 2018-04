Ronald Lee Ermey morto | addio al sergente maggiore Hartman di Full Metal Jacket

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) ÈLee, ilin. Aveva 74 anni. L’attore, che per il ruolo del brutale militare nel capolavoro di Stanley Kubrick aveva ricevuto anche una nomination al Golden Globe come miglior attore non protagonista, si è spento a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. A renderlo noto è stato il suo manager Bill Rogin con un tweet: “È con enorme dispiacere che mi duole informarvi che R. Lee(‘The Gunny’) èquesta mattina. Mancherà moltissimo a tutti noi”. Oltre che per gli insulti e i comandi senz’appello impartiti a “Palla di lardo” nel film del 1987,aveva vestito i panni anche di altre figure autoritarie in una sessantina di pellicole. È stato il sindaco Tilman nel film Mississippi Burning-Le Radici dell’Odio del 1988 e il capitano di polizia in Seven ...