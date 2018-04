Roma | un' altra fontana sfregiata | biciclette contro l' opera di Della Porta

Semifinali Champions League - per la Roma c'è il Liverpool. L' altra sfida è Bayern-Real Madrid : La Roma affronta dunque il Liverpool, andata ad Anfield Road, rivincita della finale del 1984 all'Olimpico. L'altra semifinale sarà Bayern-Real Madrid. Liverpool-Roma si...

Roma : Genitori maltrattati per comprarsi la droga : Roma – I Genitori di un Romano di 42 anni hanno subito maltrattamenti e violenze finalizzati all’estorsione dei soldi a lui necessari per comprare le dosi di droga. Il malvivente, con problemi di tossicodipendenza, è già conosciuto alle forze dell’ordine. La situazione andava avanti da oltre due anni. I ‘Genitori coraggio’, al culmine dell’ennesima richiesta di soldi, hanno deciso di chiedere aiuto ai ...

Roma : Bidella denuncia maestra per maltrattamenti ai bambini : Roma – Barbara Nasso e’ intervenuta questa mattina nel corso di Ecg, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolo’ Cusano. La donna ha raccontato l’esperienza di cui e’ stata protagonista. “Facevo la Bidella in una scuola dell’infanzia, a Roma. A febbraio 2013 ho denunciato una maestra per maltrattamenti ...

Roma - un'altra legnata. La Viola non si ferma più : Roma - Nel nome di Astori. Continua la corsa della Fiorentina che ora insidia il Milan nella volata per l'Europa. Sei vittorie di fila la squadra Viola non le conquistava dall'aprile 1960 , in rosa a ...

Trento - un'altra auto in contRomano : Trento. Distrazione? Guida in stato di alterazione? Sono le domande che ci si fa quando si assiste ad uno dei sempre più numerosi casi di auto che viaggiano in contromano. Anche a Trento gli episodi ...

Roma - già condannato per maltrattamenti - continua a picchiare la moglie e la sequestra in casa : Già condannato per maltrattamenti alla moglie, continuava ad aggredirla e a minacciarla. Gli agenti della IV sezione della squadra mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro donne, minori ...

Atac - respinto il ricorso contro Roma Tpl : altra stangata da 47 milioni : Da parte del Campidoglio 80 mila euro e altri 40 mila da Atac per «lite temeraria» da versare in favore di Roma Tpl. Il lodo è quello omonimo che, la scorsa estate, ha portato negli uffici di via ...

Un'altra voragine a Roma - e 2 auto rimangono in bilico - : Roma, 22 mar. , askanews, A Roma i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Circonvallazione Appia, all'altezza del civico 97, per una voragine in strada larga 3 metri per 5 metri e profonda circa 6. ...

Roma - a Pomezia arrestate per maltrattamenti 3 maestre di un asilo : Roma, 12 mar. , askanews, A Pomezia, alle porte di Roma, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della corrispondente ...