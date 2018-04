Roma | Un punto d’oro e un grande rammarico

romadailynews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il derby è sempre il derby. Asoprattutto. Fatta questa doverosa premessa è impossibile non aver percepito differenze sostanziali rispetto alle stracittadine ‘tipo’. Innanzitutto entrambe le squadre venivano da impegni europei e questo non poteva che incidere in modo significativo sulla prestazione. La gara interna contro il Barcellona e la trasferta di Salisburgo sono state partite estremamente dispendiose da undi vista psico-fisico per le due compagini. In più mettiamoci che i giallorossi a breve affronteranno, per la prima volta nella loro storia, le semifinali di Champions League. E questo, più o meno inconsciamente, distrae inevitabilmente i calciatori dalle partite di campionato. Teoricamente un atteggiamento da evitare ma nella realtà un aspetto quasi inevitabile. Sia perchè siamo a fine stagione e le energie, non solo fisiche, vanno centellinate e sia ...