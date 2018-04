Roma | SuperEnalotto fortunato nella Capitale centrati tre 5

romadailynews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Jackpot vola alle stelle: 130,2 milioni di euro in paliofortunata al gioco del. Con una schedina singola sono statiben tre 5. Il triplo colpoha fruttato una vincita totale di 43mila euro. La giocata è stata convalidata alla Totoricevitoria in Viale dello Scalo San Lorenzo 21 a. Nel frattempo il Jackpot vola sempre piu’ in alto. 130,2 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e il quintostoria del concorso. La sestina esatta, ricorda Agipronews, è stata realizzata l’ultima volta l’1 agosto dello scorso anno. Con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia. Nel Lazio il Jackpot manca dal 2012. Quando furono realizzati ben due 6, entrambi a. Uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. L'articolotre 5 ...