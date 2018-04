Roma | scritta con svastica sulla porta di un bagno della Camera dei deputati | “Il carro

Roma - scritta Br sulla lapide in memoria di Aldo Moro e della strage di via Fani : Oltraggio alla mamoria di Aldo Moro e delle vittime della strage di via Fani, a Roma. Una scritta fatta con lo spray rosso e che indica chiaramente le lettere BR , anche se non vicine tra loro, è ...

Roma - SCRITTA BR SU LAPIDE SCORTA ALDO MORO/ Via Fani - subito cancellato l’infame sfregio sul monumento : ROMA Via Fani, SCRITTA Br sulla LAPIDE che ricorda il sequestro di ALDO MORO: nuovo sfregio sul memoriale monumento inaugurato da Mattarella a ricordo della SCORTA del presidente Dc(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Roma - scritta BR sulla lapide che ricorda il sequestro Moro : Noi stiamo dall'altra parte: con lo Stato, con la democrazia, con la politica', commenta invece via Twitter Matteo Richetti. Così sempre su Twitter il senatore Pd, Ernesto Magorno: 'Fa male vedere ...

Roma - scritta Br su lapide Aldo Moro in via Fani/ Nuovo sfregio sul monumento per le vittime della scorta : Roma Via Fani, scritta Br sulla lapide che ricorda il sequestro di Aldo Moro: Nuovo sfregio sul memoriale monumento inaugurato da Mattarella a ricordo della scorta del presidente Dc(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:13:00 GMT)

Roma : Imbrattata lapide Aldo Moro con scritta ‘BR’ : L’atto vandalico scoperto alle 2 dai Carabinieri – Roma – Episodio inquietante nella Capitale. E’ stata Imbrattata la lapide commemorativa di Aldo Moro e della... L'articolo Roma: Imbrattata lapide Aldo Moro con scritta ‘BR’ proviene da Roma Daily News.

Roma : Madonna Arco di San Calisto macchiata con una scritta : Roma – Madonna di via dell’Arco di San Calisto imbrattata Roma – A Trastevere è stata macchiata la figura della Madonna che decora l’edicola di... L'articolo Roma: Madonna Arco di San Calisto macchiata con una scritta proviene da Roma Daily News.

Roma : “Laziale non mangia maiale” - scritta razzista nella Capitale : Roma – Ennesimo inquietante fatto avvenuto a Roma. Ancora antisemitismo collegato al calcio nella Capitale, in particolare a RomaNord. Una scritta ‘Laziale non mangia maiale’ accompagnata da... L'articolo Roma: “Laziale non mangia maiale”, scritta razzista nella Capitale proviene da Roma Daily News.

“A morte le guardie” - oltraggiata lapide per Aldo Moro/ Ultime notizie - Roma : scritta choc con svastiche : “A morte le guardie”, oltraggiata lapide per Aldo Moro. Ultime notizie, Roma: scritta choc con svastiche. Caccia agli autori del gesto e a eventuali video da telecamere di sorveglianza(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:19:00 GMT)