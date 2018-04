Roma | rallenti in campionato? Pallotta | Si deve finire nelle prime quattro

gazzetta

: RT @Gazzetta_it: #Roma, rallenti in campionato? Pallotta: 'Si deve finire quarti' - AguiarEdimarla : RT @Gazzetta_it: #Roma, rallenti in campionato? Pallotta: 'Si deve finire quarti' - Russia2018RT : Roma, freni in campionato? Pallotta: 'Si finisca quarti': - Gazzetta_it : #Roma, rallenti in campionato? Pallotta: 'Si deve finire quarti' -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Due partite di fila senza segnare in, come non succedeva da tre anni, quando in panchina c'era Rudi Garcia. Due puntiultime tre partite di, conquistati nel derby e a ...