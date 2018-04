Roma | investito e ucciso il cucciolo di lupo disabile di Castel Guido

Roma - ucciso cucciolo di lupo disabile nel parco Castel di Guido. Lipu : "Investito volontariamente" : Il cucciolo aveva circa un anno e faceva parte di una cucciolata più grande. Non aveva l'uso delle gambe posteriori e le telecamere nascoste nel parco lo avevano ripreso spesso mentre arrancava seguendo il branco, accudito da fratelli e sorelle, che non lo lasciavano mai indietro

Roma - ucciso il cucciolo di lupo disabile. La denuncia della Lipu : “Investito volontariamente” : È stato investito da un’auto e ucciso il cucciolo di lupo disabile di Castel di Guido, il parco urbano di Roma dove da qualche tempo vive un branco di lupi. La notizia è stata diffusa su Facebook dalla Lipu, che a Castel di Guido gestisce un’oasi faunistica. “Nella mattinata di martedì 10 aprile ci è giunta la segnalazione del rinvenimento di un lupo senza vita all’interno dell’Azienda Castel di Guido – si legge sul profilo Facebook ...

Palermo : incidente in via Roma - turista francese investito da moto : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - incidente in via Roma, a Palermo, dove un turista francese è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada. L'uomo, 51 anni, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Civico dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto anc

Roma - muore investito da bus in centro : 02.42 Incidente mortale a Roma vicino a una fermata dei bus poco lontano da San pietro. Un uomo è deceduto dopo essere stato investito e trascinato per una quindicina di metri da un autobus. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto. Il conducente del mezzo, sotto shock, è stato portato all'ospedale e sarà sottoposto agli accertamenti di prassi su alcol o droga. Non ancora identificata la vittima. In un primo momento si era diffusa la ...

Roma - investito da automedica : morto sul colpo : L'impatto è stato violento, non c'è stato nulla da fare. Un uomo è stato investito da un'automedica nel centro di Roma, in via Emanuele Filiberto, la strada tra San Giovanni e l'Esquilino. ...