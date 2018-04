Roma | In fiamme il giaciglio di due clochard

Incendi - bosco in fiamme nel Messinese : arrestato piRomane : arrestato in flagranza di reato dai carabinieri il piromane di Mirto, nel Messinese. I militari di Sant’Agata di Militello avevano notato una colonna di fumo alzarsi da Monte Pagano. Hanno cosi’ bloccato l’unica strada interpoderale di accesso all’area, dove era parcheggiata l’auto di un allevatore, gia’ sospettato di essere l’autore dei recenti Incendi. Hanno cosi’ individuato l’uomo che ...

Bus in fiamme a Roma - autista interviene con l'estintore : "Nessun passeggero coinvolto" : Bus in fiamme a Roma. Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un autobus 'jumbo' del trasporto pubblico in servizio sulla linea 409, lungo via di Portonaccio all’altezza del deposito Atac....

Roma : Autobus di linea in fiamme : Roma – Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un bus in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio. L’autista è intervenuto con l’estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno estinto le fiamme. Nessun passeggero è stato coinvolto nell’evento. Atac ha avviato un’indagine interna per accertare le ragioni dell’accaduto. E’ quanto ...

Roma - ancora un bus in fiamme : ''Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un bus in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio . L'autista è intervenuto con l'estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i ...

Roma - fermato 15enne per le scuole date alle fiamme a Civitavecchia : Roma, fermato 15enne per le scuole date alle fiamme a Civitavecchia Roma, fermato 15enne per le scuole date alle fiamme a Civitavecchia Continua a leggere

Roma - in fiamme una baracca in un campo rom : un morto carbonizzato : Roma, in fiamme una baracca in un campo rom: un morto carbonizzato Le cause del rogo per ora restano ignote: non si esclude l’ipotesi accidentale Continua a leggere

Baracca in fiamme : un morto a Roma : Alle ore 3.44 odierne, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in ausilio a personale dei Vigili del Fuoco in via Asciano nei pressi del viadotto della Magliana, per una segnalazione di Baracca ...

Roma - baracca in fiamme : romeno muore carbonizzato : In fiamme due baracche nella notte a Roma in un insediamento a via Ascione, in zona viadotto della Magliana. Quando i vigili del fuoco hanno spento l'incendio hanno trovato il corpo di un uomo, un ...

Baracche in fiamme a Roma - un morto : ANSA, - Roma, 8 APR - In fiamme due Baracche nella notte a Roma in un insediamento a via Ascione, in zona viadotto della Magliana. Quando i vigili del fuoco hanno spento l'incendio hanno trovato il ...

Roma. Baracche in fiamme : un morto : Cronaca di Roma. Due Baracche in fiamme nella notte a Roma. Trovato il corpo di un uomo di 70 anni romeno. Probabilmente incendio per riscaldarsi. Baracche in fiamme nella notte a Roma, un morto alla Magliana, la vittima ha 70 anni. Ipotesi cause accidentali. In fiamme due Baracche nella notte a Roma in un insediamento a via Ascione, in zona viadotto della Magliana. Quando i vigili del fuoco hanno spento l’incendio hanno trovato il corpo ...

In fiamme sei cassonetti a Pieve Modolena - è opera di un piRomane : Reggio Emilia, i vigili del fuoco sono intervenuti a mezzanotte in via D'Orso. Distrutti i contenitori stradali. Tre giorni fa un episodio fotocopia all'Orologio

Roma. Fiamme in appartamento - nessun ferito : Il fatto è avvenuto vicino a Roma, ad Albano Laziale in una palazzina di via Foscolo. Dopo l’intervento dei pompieri non si registrano feriti o intossicati. Fiamme in appartamento vicino Roma, nessun ferito Fiamme nella serata di ieri in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Foscolo ad Albano Laziale, vicino Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio prima che si propagasse ad altri ...

Roma : Sviene alla guida e l’auto va in fiamme - si salva 74enne : Nonostante le fiamme alte sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Marino – Roma– Mentre e’ al volante della sua autovettura, l’improvviso malore di una... L'articolo Roma: Sviene alla guida e l’auto va in fiamme, si salva 74enne proviene da Roma Daily News.

Roma - appartamento in fiamme : muore una donna : Una donna di 52 anni è morta nell'incendio, divampato nel suo appartamento in via Vallombrosa a Roma. Il rogo è scoppiato al primo piano di una palazzina di quattro piani. Sul posto sono intervenuti i ...