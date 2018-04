Roma | il dg Baldissoni | “Nel 2018 avremo ricavi da record per 240 milioni”

Baldissoni : “ Roma deve ambire a vincere la Champions” : “Obiettivo finale di Champions? La Roma sa che avendo avuto il merito di essere arrivata qui deve continuare a giocarsela e deve ambire a provare a vincere . Faremo tutto quello che serve, perché vogliamo vincere ”. Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni , alza l’asticella dopo l’impresa contro il Barcellona e in vista della prossima sfida contro il Liverpool, avversario dei giallorossi nella semifinale di ...

Roma - Baldissoni : 'Noi produciamo emozioni - ma per farlo il bilancio deve essere in ordine' : A poche ore dal match di ritorno tra Roma e Barcellona valido per la qualificazione alla semifinale di finale di Champions League, le due squadre si sono incontrate sui banchi della Luiss Guido Carli ...